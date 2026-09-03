Đắk Lắk tăng mức hỗ trợ, đầu tư điều kiện học tập ở vùng khó khăn

HĐND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Nghị quyết số 19 quy định chính sách hỗ trợ bổ sung đối với học sinh và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới và giáp biên giới.

Theo Nghị quyết, học sinh bán trú được hỗ trợ 110.000 đồng mỗi em/tháng tiền ăn trưa, học sinh nội trú được hỗ trợ 300.000 đồng mỗi em/tháng.

Học sinh đi học xa nhà còn được hỗ trợ tiền đi lại. Với học sinh tiểu học, mức hỗ trợ là 120.000 đồng mỗi tháng nếu khoảng cách từ nhà đến trường từ 4 km đến dưới 15 km, mức hỗ trợ là 240.000 đồng nếu từ 15 km trở lên. Học sinh THCS được áp dụng mức tương tự với khoảng cách từ 7 km đến dưới 15 km và từ 15 km trở lên. Thời gian hỗ trợ không quá 9 tháng trong năm học.

Đắk Lắk triển khai nhiều chính sách hỗ trợ học sinh năm học 2026-2027.

Năm học này, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk được ngân sách nhà nước hỗ trợ 55% mức đóng bảo hiểm y tế, tương đương 751.410 đồng mỗi người/năm. Đắk Lắk cũng dự kiến bố trí khoảng 41 tỷ đồng mua sách giáo khoa để các trường tổ chức cho học sinh mượn.

Năm học 2026-2027, Đắk Lắk có thêm 3 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới và 1 trường nội trú liên cấp tại xã giáp biên giới được đưa vào sử dụng.

Cùng với hỗ trợ trực tiếp, Đắk Lắk tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nhất là tại những địa bàn còn khó khăn. Năm học 2026-2027, Đắk Lắk có thêm 3 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới và 1 trường nội trú liên cấp tại xã giáp biên giới Ea Rốk được đưa vào sử dụng. Các công trình được đầu tư đồng bộ, nhằm tạo môi trường học tập, sinh hoạt thuận lợi hơn cho khoảng 3.100 học sinh vùng biên giới và giáp biên giới.

Bà Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk, cho biết, ngành tiếp tục tập trung huy động các nguồn lực từ nguồn vốn trung hạn và nguồn vốn từ các Chương trình mục tiêu Quốc gia cho giáo dục để đầu tư, hoàn thiện cơ sở vật chất trường học.

“Trước mắt, chúng tôi yêu cầu các địa phương bố trí đủ nguồn chi thường xuyên cho giáo dục. Trên cơ sở các nguồn vốn này, ngành cũng chỉ đạo các nhà trường sử dụng hiệu quả nguồn lực để đầu tư, cải tạo cơ sở vật chất và trang thiết bị. Qua đó, đảm bảo đủ điều kiện dạy và học cho năm học mới, từng bước nâng cao chất lượng và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay”, bà Lê Thị Thanh Xuân cho biết.