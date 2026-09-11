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Đào tạo nghề cho phụ nữ Ê Đê, mở thêm cơ hội việc làm ở Đắk Lắk

Thứ Sáu, 22:56, 11/09/2026
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VOV.VN - Tỉnh Đắk Lắk phối hợp Trường Cao đẳng Buôn Ma Thuột khai giảng 2 lớp đào tạo nghề Kỹ thuật chế biến món ăn cho gần 60 phụ nữ Ê Đê, giúp người dân nâng cao kỹ năng, mở cơ hội việc làm và tăng thu nhập.

 

Ngày 11/9, UBND phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Trường Cao đẳng Buôn Ma Thuột khai giảng 2 lớp đào tạo nghề Kỹ thuật chế biến món ăn trình độ sơ cấp tại buôn Ê Rang và buôn Ky. 

Đây là các lớp đào tạo nghề thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia 1719 được các xã, phường tại Đắk Lắk triển khai trong năm nay. Tham gia 2 lớp học tại phường Thành Nhất có gần 60 học viên là các chị em phụ nữ người Ê Đê.

Trong khoảng 2 tháng, học viên được hướng dẫn những kiến thức, kỹ năng cơ bản về chế biến món ăn, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo quản và sơ chế thực phẩm, trình bày món ăn và tổ chức công việc trong chế biến món ăn.

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Phường Thành Nhất khai giảng 2 lớp đào tạo nghề kỹ thuật chế biến món ăn sơ cấp cho người dân tộc thiểu số.

Các lớp học được triển khai theo Tiểu dự án 3, thuộc Dự án 5 về phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi, là một hợp phần trọng tâm trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2030. Mục tiêu là tạo điều kiện để người dân học nghề ngay tại địa phương, nâng cao kỹ năng và có thêm cơ hội tìm việc làm, tăng thu nhập.

Theo ông Trần Quốc Cường, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Buôn Ma Thuột, các lớp đào tạo nghề ngắn hạn được xây dựng theo nhu cầu của xã hội và doanh nghiệp, thời gian dưới 3 tháng, chú trọng kỹ năng thực hành để học viên có thể nhanh chóng tiếp cận việc làm sau khi hoàn thành khóa học.

Ông Trần Quốc Cường cho biết, nhà trường sẽ chú trọng vào thực hành là chính, không có lý thuyết, để giúp cho người lao động thực hiện việc hành nghề và có kỹ năng nghề nghiệp tốt hơn.

"Sắp tới đây sẽ tổ chức đào tạo nghề tiếp tục các ngành pha chế cho xã Ea Kar và ngành nghề trồng cà phê cho xã Ea Phê, hướng tới đào tạo nghề cho bà con dân tộc thiểu số, đặc biệt là lao động ở các thôn, buôn", ông Cường thông tin.

Dao tao nghe cho phu nu E De, mo them co hoi viec lam o Dak lak hinh anh 2
Các lớp đào tạo nghề ngắn hạn được xây dựng theo nhu cầu của xã hội và doanh nghiệp, thời gian dưới 3 tháng, chú trọng kỹ năng thực hành cho học viên.

Triển khai chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2030, sau sáp nhập, Đắk Lắk đã đào tạo nghề ngắn hạn cho khoảng 5.400 lao động. Các lớp đào tạo đều chú trọng gắn nghề nghiệp với nhu cầu công việc và khả năng tạo thu nhập ở địa phương.

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VOV.VN - Sáng nay (11/9), tại Bảo tàng Đắk Lắk, Bảo tàng Vĩnh Long phối hợp tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Nghề làm mão, mặt nạ - Nét văn hóa độc đáo của người Khmer”, nhằm tôn vinh những nghệ nhân đang gìn giữ nghề, đồng thời đưa công chúng đến gần hơn với di sản, để tìm hiểu, trải nghiệm sự đa dạng văn hóa của các dân tộc Việt Nam.

H Xíu/VOV-Tây Nguyên
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