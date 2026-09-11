Giới thiệu nghề làm mão, mặt nạ của người Khmer đến với công chúng Đắk Lắk

Với người Khmer, mão, mặt nạ được sử dụng trong nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống như Dù kê, Rô băm, múa Chhay-dăm và các nghi lễ. Những sản phẩm với hình thức, màu sắc và hoa văn riêng biệt góp phần tạo nên hình tượng nhân vật, giúp các nghệ sĩ thể hiện những câu chuyện dân gian, truyền thuyết và sử thi, trong đó có ảnh hưởng từ sử thi Ramayana của Ấn Độ.

Nhiều du khách thích thú được tìm hiểu và trải nghiệm các công đoạn của nghề chế tác mão, mặt nạ của người Khmer.

Không đơn thuần là sản phẩm thủ công, nghề làm mão, mặt nạ còn lưu giữ nhiều tri thức, kinh nghiệm và kỹ năng được trao truyền qua các thế hệ. Các nghệ nhân cũng từng bước ứng dụng kỹ thuật, chất liệu mới trong chế tác, nhưng vẫn chú trọng giữ những đặc trưng truyền thống.

Từ năm 2025, nghề chế tác mão, mặt nạ của người Khmer đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Nghệ nhân giới thiệu về tác phẩm mão, mặt nạ được chế tác với các chất liệu khác nhau.

Trong đợt trưng bày tại Đắk Lắk, Bảo tàng Vĩnh Long giới thiệu những giá trị đặc sắc trong nghề chế tác mão, mặt nạ của người Khmer Nam Bộ, từ nguyên liệu, kỹ thuật chế tác đến vai trò của sản phẩm trong đời sống văn hóa và nghệ thuật dân gian.

Ông Thạch Bồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long cho biết, thông qua trưng bày nhằm tôn vinh những nghệ nhân đang gìn giữ nghề, đồng thời đưa công chúng đến gần hơn với di sản, để tìm hiểu, trải nghiệm sự đa dạng văn hóa của các dân tộc Việt Nam.

Trưng bày chuyên đề “Nghề làm mão, mặt nạ - Nét văn hóa độc đáo của người Khmer” được đặt tại Bảo tàng Đắk Lắk từ nay đến giữa tháng 10/2026

“Có đội ngũ thanh niên, bà con đến rất đông, tham quan, trải nghiệm, mở rộng thêm hiểu biết về nghề chế tác mặt nạ của đồng bào dân tộc Khmer. Tôi cho rằng đây là một sự thành công, số lượng đông, quảng bá được nhiều và những nội dung trưng bày rất đúng bản sắc của đồng bào dân tộc Khmer tại tỉnh Vĩnh Long”, ông Thạch Bồi chia sẻ.

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