Điện Biên ghi dấu ấn trên “bản đồ sáng tạo” học sinh cả nước

Thứ Hai, 16:56, 23/03/2026
VOV.VN - Đoàn học sinh tỉnh Điện Biên để lại dấu ấn tại Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật quốc gia 2025–2026 với đề tài “Máy tách, tuốt vỏ cây Tế” giúp sơ chế nguyên liệu xanh. Thành tích này khẳng định tiềm năng sáng tạo, tư duy thực tiễn của học sinh vùng cao, mở hướng phát triển bền vững.

Giữa “đấu trường” trí tuệ, quy tụ những ý tưởng sáng tạo tiêu biểu của học sinh trong cả nước, đoàn học sinh tỉnh Điện Biên đã để lại dấu ấn tại Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia năm học 2025–2026 với 1 giải Tư. Kết quả không chỉ là thành tích, mà còn phản ánh một bước chuyển rõ nét của giáo dục vùng cao trong hành trình bắt nhịp xu thế đổi mới và hội nhập.

Đoàn học sinh Điện Biên đoạt giải tại Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia năm học 2025–2026.

Đề tài của đoàn Điện Biên tham gia cuộc thi là “Máy tách, tuốt vỏ cây Tế – nguyên liệu sản xuất sản phẩm tiêu dùng xanh” do 2 học sinh Trường THPT Điện Biên Phủ thực hiện. Từ một loại cây quen thuộc ở địa phương, nhóm tác giả đã tiếp cận bằng tư duy khoa học, tạo ra giải pháp cơ khí giúp nâng cao hiệu quả sơ chế nguyên liệu, mở ra hướng khai thác bền vững tài nguyên bản địa. Đề tài không chỉ mang giá trị kỹ thuật, mà còn gợi mở câu chuyện lớn hơn: từ bản làng đến phòng thí nghiệm, tri thức có thể đánh thức tiềm năng kinh tế xanh.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên, trong bối cảnh giáo dục phổ thông đang chuyển mạnh từ “học để biết” sang “học để làm, để sáng tạo”, thành tích này cho thấy học sinh vùng cao hoàn toàn có thể làm chủ tư duy nghiên cứu, nếu được trao cơ hội và định hướng đúng. Từ những ý tưởng gắn với đời sống, các em đang từng bước tiếp cận khoa học như một công cụ giải quyết vấn đề thực tiễn, thay vì chỉ dừng lại ở lý thuyết.

Đề tài “Máy tách, tuốt vỏ cây Tế – nguyên liệu sản xuất sản phẩm tiêu dùng xanh” do 2 học sinh Trường THPT Điện Biên Phủ thực hiện.

Dấu ấn tại cuộc thi năm nay cũng mở ra kỳ vọng mới cho giáo dục Điện Biên, khi có thể tiếp tục khai thác thế mạnh bản địa, gắn học với thực tiễn, lấy sáng tạo làm động lực phát triển. Từ những đề tài nhỏ, những ý tưởng tưởng chừng giản dị, đang dần hình thành một thế hệ học sinh biết nghĩ khác, làm khác, sẵn sàng góp phần vào hành trình phát triển bền vững của địa phương và đất nước.

Cũng theo Sở GD &ĐT Điện Biên, đằng sau kết quả là sự vào cuộc đồng bộ, từ định hướng của ngành giáo dục, sự đồng hành của giáo viên, đến nỗ lực bền bỉ của học sinh. Đây cũng là minh chứng cho hiệu quả của việc đưa nghiên cứu khoa học vào trường học - một yếu tố quan trọng để phát hiện, bồi dưỡng những hạt nhân sáng tạo ngay từ sớm.

Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc
