Một lớp mẫu giáo tư thục có thể lên tới 70 cháu: Mừng hay lo?

Một trong những thay đổi đáng chú ý của dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung điều 14 của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục chính là việc thay đổi cơ cấu tổ chức và quản lý hoạt động của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.

Một trong những thay đổi đáng chú ý của dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung điều 14 của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục chính là việc thay đổi cơ cấu tổ chức và quản lý hoạt động của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non, Bộ GD&ĐT Nguyễn Bá Minh cho rằng việc thay đổi này là cần thiết vì thời gian qua rất nhiều nhóm trẻ vượt quá mức cho phép dẫn đến những khó khăn về đất đai, cơ sở vật chất, bộ máy tổ chức để thành lập trường. Việc tồn tại các nhóm lớp này hiện nay là cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu gửi con theo giờ giấc linh hoạt, gần khu dân cư của phụ huynh trong điều kiện trường công lập không đủ khả năng đáp ứng.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non, Bộ GD&ĐT Nguyễn Bá Minh cho rằng việc thay đổi này là cần thiết vì thời gian qua rất nhiều nhóm trẻ vượt quá mức cho phép dẫn đến những khó khăn về đất đai, cơ sở vật chất, bộ máy tổ chức để thành lập trường. Việc tồn tại các nhóm lớp này hiện nay là cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu gửi con theo giờ giấc linh hoạt, gần khu dân cư của phụ huynh trong điều kiện trường công lập không đủ khả năng đáp ứng.

Theo bà Lê Thị Mỵ, Chủ trường Mầm non tư thục Việt Trung ở quận 5, TPHCM, khi tăng số trẻ, với khoản thu dôi ra và số tiền tiết kiệm được từ việc thuê mặt bằng, các nhóm lớp sẽ dễ dàng hơn trong việc nâng cao chất lượng bữa ăn cũng như mua sắm thêm nhiều đồ dùng dạy học. Tuy nhiên, số trẻ tăng thì đồng nghĩa với việc trách nhiệm của các cô cũng phải tăng thì mới tạo được niềm tin.

Đại diện nhiều trường mầm non, nhóm trẻ tư thục tại TPHCM cảm thấy phấn khởi trước thông tin này. Họ cho rằng việc tăng quy mô nhóm lớp sẽ tạo thêm nguồn kinh phí để các nhóm lớp đầu tư nhiều hơn vào chất lượng nuôi dạy trẻ.

Bà My nói: “Nếu tăng số trẻ trong nhóm lớp lên 70 cháu, trường phải tăng tinh thần trách nhiệm của tất cả các cô, nhất là nhóm trưởng của các nhóm trẻ tư thục. Nhóm trưởng phải định hình cho các cô chăm sóc các cháu cẩn thận và chu đáo hơn. Rõ ràng từ 50 trẻ lên 70 trẻ chênh nhau 20 cháu. Nếu với mức chênh này mà các cô vẫn giữ mức độ làm việc như khi có 50 cháu thì sẽ không đảm bảo mức độ an toàn cho các cháu”.

Dự thảo cũng bổ sung quy định về tổ trưởng chuyên môn trong nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục. Mỗi cơ sở nhóm trẻ, lớp phải có một tổ trưởng chuyên môn. Theo đó, tổ trưởng chuyên môn phải có bằng tốt nghiệp từ trung cấp sư phạm mầm non trở lên, có ít nhất 2 năm công tác liên tục trong giáo dục mầm non; đảm bảo sức khỏe, tiêu chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non theo quy định./.