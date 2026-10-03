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Quy định mới về phụ cấp công vụ với cán bộ, công chức

Thứ Bảy, 10:29, 03/10/2026
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VOV.VN - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị định số 381/2026/NĐ-CP ngày 2/10/2026 quy định phụ cấp công vụ với cán bộ, công chức làm việc trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở xã, phường, đặc khu.

Đối tượng áp dụng Nghị định này là cán bộ, công chức làm việc trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở xã, phường, đặc khu (gọi tắt là cán bộ, công chức cấp xã).

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Ảnh minh họa

Mức phụ cấp công vụ

Nghị định số 381/2026/NĐ-CP quy định mức phụ cấp công vụ như sau:

Mức phụ cấp công vụ bằng 55% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) được áp dụng đối với cán bộ, công chức cấp xã không được hưởng tiền lương, thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố về chi tiền lương, thu nhập tăng thêm.

Mức phụ cấp công vụ bằng 25% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) được áp dụng đối với cán bộ, công chức cấp xã được hưởng tiền lương, thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố về chi tiền lương, thu nhập tăng thêm.

Trường hợp cán bộ, công chức cấp xã tại khoản 2 ở trên được hưởng mức tiền lương, thu nhập tăng thêm thấp hơn mức phụ cấp công vụ 55% thì được hưởng chênh lệch cho bằng mức phụ cấp công vụ 55%.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, sau khi sơ kết một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định chủ trương tăng mức hưởng phụ cấp đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã từ 25% lên 55%, tăng thêm 30%.

Đây là chính sách được Trung ương ưu tiên dành cho cấp xã, xuất phát từ yêu cầu thực tế của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trong đó cấp xã là nơi trực tiếp thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải quyết công việc và phục vụ nhân dân.

Việc tăng phụ cấp là một chính sách cụ thể nhằm tạo thêm động lực, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ trong mô hình tổ chức mới. Việc điều chỉnh phụ cấp gắn với yêu cầu tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản trị và phục vụ nhân dân trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Nguyên tắc áp dụng

Phụ cấp công vụ được chi trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Thời gian không được tính hưởng phụ cấp công vụ, bao gồm:

Thời gian đi công tác, làm việc học tập ở nước ngoài được hưởng 40% tiền lương theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Thời gian nghỉ việc không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên.

Thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam.

Cán bộ, công chức cấp xã khi thôi làm việc trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở xã, phường, đặc khu thì thôi hưởng phụ cấp công vụ tại Nghị định này từ tháng tiếp theo.

Nguồn kinh phí chi trả chế độ phụ cấp công vụ quy định tại Nghị định này được bảo đảm từ nguồn ngân sách nhà nước và tổng hợp vào nhu cầu cải cách tiền lương hàng năm của các địa phương.

Áp dụng chế độ phụ cấp mới kể từ ngày 1/7/2026

Nghị định số 381/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 2/10/2026.

Chế độ phụ cấp quy định tại Nghị định này được áp dụng kể từ ngày 1/7/2026 đến khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương.

Cán bộ, công chức cấp xã áp dụng mức phụ cấp công vụ quy định tại khoản 1 và khoản 3 ở trên mà trong thời gian từ ngày 1/7/2026 đến khi Nghị định có hiệu lực thi hành đã hưởng mức phụ cấp công vụ thấp hơn mức phụ cấp công vụ 55% thì được hưởng chênh lệch cho bằng mức phụ cấp công vụ 55%.

Nghị định số 381/2026/NĐ-CP bãi bỏ các quy định liên quan về cán bộ, công chức cấp xã tại Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2012 của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ.

Nguyễn Trang/VOV.VN
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