Trường Mầm non Hoàng Lam bị thu hồi giấy phép

Liên quan quyết định rút giấy phép hoạt động của trường Mầm non Hoàng Lam (tại tòa nhà HQ3, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh), chiều 10/5, trả lời VOV, ông Nguyễn Trí Dũng, Trưởng phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Bình Chánh cho biết, trường Hoàng Lam vẫn hoạt động đến hết ngày 31/5.

Sau đó, địa phương sẽ phân trẻ về các trường mầm non công lập trên địa bàn, đảm bảo 100% trẻ có chỗ học đàng hoàng.

Trường Mầm non Hoàng Lam (ảnh: Thanh niên)

Ông Nguyễn Trí Dũng cho biết, trường Mầm non Hoàng Lam bị rút giấy phép hoạt động vì suốt 2 năm nay sử dụng sai công năng.

Theo kế hoạch ban đầu, trường mầm non này phải nằm ở lầu 3, chung cư HQ3 của chủ đầu tư Hoàng Quân. Nhưng sau đó chủ đầu tư lại đưa trường xuống lầu 2, nơi theo thiết kế là bãi gửi xe của cư dân.

Dù chủ đầu tư ngay sau đó đã xây dựng một bãi xe ở ngoài trời thay thế cho bãi xe ở lầu 2 nhưng nhiều cư dân vẫn không đồng ý nên dẫn đến tình trạng khiếu nại kéo dài.

UBND huyện Bình Chánh đã nhiều lần làm việc, yêu cầu chủ đầu tư chuyển đổi công năng khu vực lầu 2 theo kế hoạch ban đầu và chuyển trường Mầm non Hoàng Lam lên lầu 3 nhưng suốt 2 năm nay vẫn không tiến triển. Vì vậy, chính quyền địa phương đi đến quyết định rút giấy phép hoạt động của trường Hoàng Lam.

Đại diện phòng GD-ĐT huyện Bình Chánh khẳng định thông tin thu hồi giấy phép hoạt động trường Mầm non Hoàng Lam cũng như hướng giải quyết chỗ học cho 240 trẻ tại đây đã được địa phương thông báo đến phụ huynh.

Theo đó, từ đây đến hết ngày 31/5, trường vẫn nuôi dạy trẻ bình thường và tổ chức lễ bế giảng cho trẻ.

Từ ngày 1/6, trường phải ngưng hoạt động và không được phép tuyển sinh dịp hè hay năm học mới.

Trẻ sẽ được giới thiệu sang học tại 3 cơ sở giáo dục mầm non công lập gần đó là: trường Mầm non Hoàng Anh, Hoàng Anh 2 ở thị trấn Tân Túc và trường Mầm non Hướng Dương 2 ở xã Phong Phú.

“Còn các giáo viên của trường thì sẽ chuyển sang ký hợp đồng với các trường công theo bố trí để tiếp tục công việc”, ông Nguyễn Trí Dũng cho hay./.

