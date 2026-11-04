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Giông lốc làm sập mái nhà rông, tốc mái điểm trường tiểu học

Thứ Tư, 20:42, 04/11/2026
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VOV.VN - Chiều 4/11, giông lốc xảy ra tại xã Ngọk Réo, tỉnh Quảng Ngãi (huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum cũ) làm sập hoàn toàn mái nhà rông thôn Đăk Lôi, tốc mái điểm trường tiểu học và một số nhà dân. Bước đầu chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Ông Đặng Ngọc Tiến, Chủ tịch UBND xã Ngọk Réo, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, giông lốc xảy ra vào khoảng 15h30-16h cùng ngày, kèm theo mưa trái mùa và gió giật mạnh. Tại thôn Đăk Lôi, gió lốc làm sập hoàn toàn phần mái nhà rông. Điểm trường Tiểu học thôn Đăk Lôi, thuộc Trường Tiểu học xã Ngọk Réo cũng hư hỏng, tốc mái khiến nước mưa tràn vào các phòng học. Một số nhà dân trên địa bàn bị tốc mái, trụ điện nghiêng ngả.

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Nhà rông ở thôn Đăk Lôi, xã Ngọk Réo bị hư hỏng phần mái. (Ảnh: UBND Ngọk Réo)

Địa phương chưa thống kê đầy đủ thiệt hại do còn mưa. Ngay sau khi xảy ra giông lốc, chính quyền xã Ngọk Réo đã huy động lực lượng công an, quân sự xuống địa bàn kiểm tra tình hình, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả và bảo đảm an toàn.

Hiện địa phương tiếp tục rà soát các khu vực bị ảnh hưởng, thống kê thiệt hại và triển khai các biện pháp ứng phó với diễn biến thời tiết.

Một số hình ảnh:

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Phần mái điểm trường Tiểu học thôn Đăk Lôi, thuộc Trường Tiểu học xã Ngọk Réo hư hỏng. (Ảnh: UBND Ngọk Réo).
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Lực lượng dân quân thu dọn mái tôn. (Ảnh: UBND Ngọk Réo)
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Một trụ điện bị nghiêng. (Ảnh: UBND Ngọk Réo)
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Thủy điện Đăkđrinh ở Quảng Ngãi dừng phát điện để tích nước

VOV.VN - Do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, lượng nước về hồ chứa thủy điện Đăkđrinh, tỉnh Quảng Ngãi giảm mạnh. Để chủ động nguồn nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp và công nghiệp trong mùa khô 2027, nhà máy đã dừng phát điện từ ngày 1/11, ưu tiên tích nước hồ chứa.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
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