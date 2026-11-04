Giông lốc làm sập mái nhà rông, tốc mái điểm trường tiểu học
VOV.VN - Chiều 4/11, giông lốc xảy ra tại xã Ngọk Réo, tỉnh Quảng Ngãi (huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum cũ) làm sập hoàn toàn mái nhà rông thôn Đăk Lôi, tốc mái điểm trường tiểu học và một số nhà dân. Bước đầu chưa ghi nhận thiệt hại về người.
Ông Đặng Ngọc Tiến, Chủ tịch UBND xã Ngọk Réo, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, giông lốc xảy ra vào khoảng 15h30-16h cùng ngày, kèm theo mưa trái mùa và gió giật mạnh. Tại thôn Đăk Lôi, gió lốc làm sập hoàn toàn phần mái nhà rông. Điểm trường Tiểu học thôn Đăk Lôi, thuộc Trường Tiểu học xã Ngọk Réo cũng hư hỏng, tốc mái khiến nước mưa tràn vào các phòng học. Một số nhà dân trên địa bàn bị tốc mái, trụ điện nghiêng ngả.
Địa phương chưa thống kê đầy đủ thiệt hại do còn mưa. Ngay sau khi xảy ra giông lốc, chính quyền xã Ngọk Réo đã huy động lực lượng công an, quân sự xuống địa bàn kiểm tra tình hình, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả và bảo đảm an toàn.
Hiện địa phương tiếp tục rà soát các khu vực bị ảnh hưởng, thống kê thiệt hại và triển khai các biện pháp ứng phó với diễn biến thời tiết.
Một số hình ảnh: