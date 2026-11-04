Giông lốc làm sập mái nhà rông, tốc mái điểm trường tiểu học

Ông Đặng Ngọc Tiến, Chủ tịch UBND xã Ngọk Réo, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, giông lốc xảy ra vào khoảng 15h30-16h cùng ngày, kèm theo mưa trái mùa và gió giật mạnh. Tại thôn Đăk Lôi, gió lốc làm sập hoàn toàn phần mái nhà rông. Điểm trường Tiểu học thôn Đăk Lôi, thuộc Trường Tiểu học xã Ngọk Réo cũng hư hỏng, tốc mái khiến nước mưa tràn vào các phòng học. Một số nhà dân trên địa bàn bị tốc mái, trụ điện nghiêng ngả.

Nhà rông ở thôn Đăk Lôi, xã Ngọk Réo bị hư hỏng phần mái. (Ảnh: UBND Ngọk Réo)

Địa phương chưa thống kê đầy đủ thiệt hại do còn mưa. Ngay sau khi xảy ra giông lốc, chính quyền xã Ngọk Réo đã huy động lực lượng công an, quân sự xuống địa bàn kiểm tra tình hình, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả và bảo đảm an toàn.

Hiện địa phương tiếp tục rà soát các khu vực bị ảnh hưởng, thống kê thiệt hại và triển khai các biện pháp ứng phó với diễn biến thời tiết.

Một số hình ảnh:

Phần mái điểm trường Tiểu học thôn Đăk Lôi, thuộc Trường Tiểu học xã Ngọk Réo hư hỏng. (Ảnh: UBND Ngọk Réo).

Lực lượng dân quân thu dọn mái tôn. (Ảnh: UBND Ngọk Réo)

Một trụ điện bị nghiêng. (Ảnh: UBND Ngọk Réo)