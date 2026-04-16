Giữ rừng mùa hanh khô ở Thái Nguyên

Gia đình ông Đặng Văn Hồng, ở xóm Cầu Cong, xã Tân Khánh, hiện quản lý gần 20ha rừng trồng. Gắn bó với rừng nhiều năm, gia đình ông luôn chủ động phòng cháy từ sớm như phát dọn thực bì, vệ sinh rừng trước mùa khô. Nhờ đó, nguy cơ cháy rừng được hạn chế.

Ông Hồng chia sẻ: “Về thực bì, mỗi năm chúng tôi đều phát dọn một lần, chủ yếu vào mùa xuân. Người dân làm rừng ở đây, kể cả khi đốt dọn nương rẫy, đều rất cẩn thận, dọn sạch để hạn chế cháy. Lực lượng kiểm lâm cũng thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn nên nhiều năm qua địa bàn chưa xảy ra cháy rừng".

Cùng với người dân, lực lượng kiểm lâm thường xuyên bám sát địa bàn, phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy rừng, nhất là trước mùa khô.

Các địa phương kiện toàn các tổ, đội PCCC rừng ở cơ sở

Anh Dương Văn Tấn, kiểm lâm viên phụ trách địa bàn xã Tân Khánh chia sẻ: “Người dân thực hiện khá tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Trước mùa khô, bà con đều chủ động phát dọn thực bì, vệ sinh rừng, sử dụng lửa cẩn trọng nên hầu như không xảy ra cháy. Chúng tôi cũng thường xuyên phối hợp với địa phương để tuyên truyền, vận động người dân cùng tham gia bảo vệ rừng".

Xã Tân Khánh hiện có hơn 4.000ha rừng, trong đó trên 1.000ha rừng trồng mang lại nguồn thu ổn định. Vì vậy, địa phương xác định bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng là nhiệm vụ trọng tâm, triển khai đồng bộ từ tuyên truyền đến xây dựng phương án phối hợp.

Lực lượng Hạt Kiểm lâm số 17, tỉnh Thái Nguyên tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng cháy rừng

Bà Dương Kim Tuyên, Chủ tịch UBND xã Tân Khánh cho biết: “Chúng tôi phối hợp với kiểm lâm đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng với mục tiêu không để xảy ra cháy. Hàng năm, địa phương ban hành quy chế phối hợp giữa công an, kiểm lâm và quân sự; đồng thời tổ chức tập huấn để người dân thực hiện hiệu quả".

Tỉnh Thái Nguyên hiện có hơn 557.000 ha rừng, tỷ lệ che phủ đạt trên 62%. Sau khi sắp xếp lại địa bàn, các Hạt Kiểm lâm quản lý diện tích rộng, trong khi lực lượng còn mỏng, nên việc tăng cường phối hợp giữa các lực lượng được xác định là giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng, nhất là trong mùa khô tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy.

Bà Nguyễn Thị Loan, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm số 17, tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh: “Ngay từ đầu năm, chúng tôi chỉ đạo kiểm lâm địa bàn tham mưu UBND các xã và các lực lượng xây dựng, ký kết quy chế phối hợp giữa công an, quân đội và kiểm lâm; đồng thời tăng cường các văn bản chỉ đạo, đặc biệt là công tác phòng cháy, chữa cháy rừng những ngày nắng nóng, hanh khô".

Lớp thực bì dày luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng

Từ đầu năm đến nay, thời tiết khô hanh kéo dài, trong khi người dân đang bước vào mùa phát dọn thực bì, chuẩn bị sản xuất, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng. Trước tình hình đó, lực lượng kiểm lâm và chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân sử dụng lửa an toàn; đồng thời đẩy mạnh tuần tra tại các khu vực có nguy cơ cao. Các địa phương chủ động tổ chức diễn tập phương án chữa cháy rừng, kiện toàn lực lượng phòng cháy, chữa cháy rừng tại cơ sở.

Cùng với đó, các đơn vị kiểm lâm được trang bị thiết bị chuyên dụng, trong đó có thiết bị bay không người lái để tuần tra, giám sát các khu vực xung yếu. Thông qua phần mềm cảnh báo cháy rừng, lực lượng chức năng đã kiểm tra, xác minh 75 điểm cảnh báo, kịp thời tham mưu xử lý theo quy định. Qua kiểm tra, các điểm cháy đều xảy ra trên đất lâm nghiệp nhưng không gây thiệt hại đến rừng.

Ông Hoàng Văn Trường, Hạt trưởng Kiểm lâm số 10 cho biết: “Đơn vị phối hợp với UBND các xã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 03 của UBND tỉnh Thái Nguyên về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đến từng thôn, bản, qua đó nâng cao nhận thức của người dân. Đồng thời, tăng cường tuần tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, góp phần răn đe, phòng ngừa vi phạm".

Với sự vào cuộc đồng bộ, chủ động của các lực lượng và người dân, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn Thái Nguyên không xảy ra cháy rừng. Trong thời gian tới, dự báo thời tiết còn diễn biến phức tạp, nguy cơ cháy rừng vẫn ở mức cao. Vì vậy, các địa phương và lực lượng chức năng Thái Nguyên tiếp tục duy trì các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng theo hướng chủ động, từ sớm ngay tại cơ sở; đồng thời chú trọng tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong sử dụng lửa và bảo vệ rừng.