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Hà Nội cho phép thử nghiệm robot taxi, robot giao hàng

Thứ Năm, 11:29, 27/08/2026
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VOV.VN - UBND thành phố Hà Nội vừa cho phép dự án thử nghiệm hệ thống giao thông tự hành thông minh bao gồm xe buýt, robotaxi, robot dọn vệ sinh tự động, robot giao hàng.

UBND thành phố Hà Nội vừa có quyết định cho phép thử nghiệm có kiểm soát tại thành phố Hà Nội đối với dự án “Thử nghiệm hệ thống giao thông tự hành thông minh bao gồm xe buýt, robot taxi, robot dọn vệ sinh tự động, robot giao hàng” của Công ty cổ phần Phenikaa-X.

Dự án thử nghiệm có kiểm soát của Công ty cổ phần Phenikaa-X là dự án thử nghiệm nền tảng công nghệ phương tiện tự hành cấp độ cao trong khu vực giao thông có kiểm soát, gồm 04 nhóm phương tiện: xe buýt tự hành, robotaxi, xe/robot dọn vệ sinh tự động và robot giao hàng. Hệ thống thử nghiệm tích hợp các cấu phần công nghệ chính gồm LiDAR, camera, bản đồ số HD 2D/3D, định vị GPS độ chính xác cao và các thuật toán AI (SLAM, học máy, học sâu) và kích hoạt vận hành theo từng nhóm phương tiện, từng phương tiện cụ thể, từng tuyến đường, từng điều kiện vận hành và từng giai đoạn.

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Sơ đồ đường thử nghiệm tại khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Theo quyết định, mục tiêu thử nghiệm nhằm kiểm chứng độ an toàn, độ tin cậy và tính sẵn sàng của xe tự hành trong điều kiện giao thông thực tế; đánh giá hiệu quả mô hình vận tải công cộng tự hành, trải nghiệm người dùng và khả năng tích hợp với hệ thống hiện có; xây dựng cơ sở dữ liệu, báo cáo khoa học và nền tảng phục vụ ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn xe tự hành tại Việt Nam; Thúc đẩy nghiên cứu, hoàn thiện công nghệ, thu hút đầu tư, mở rộng hợp tác quốc tế và phát triển các mô hình kinh doanh mới.

Hà Nội cũng hướng đến mục tiêu hoàn thiện nền tảng công nghệ phương tiện tự hành do doanh nghiệp Việt Nam làm chủ, từng bước hình thành cơ sở dữ liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình vận hành và mô hình quản lý phù hợp với điều kiện giao thông đô thị của Hà Nội. Kết quả thử nghiệm là cơ sở để nghiên cứu phát triển các mô hình dịch vụ giao thông thông minh, xe buýt tự hành, robotaxi, logistics tự động trong khu vực có kiểm soát, góp phần xây dựng đô thị thông minh, giao thông xanh, giao thông kết nối và mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) của Thủ đô trong giai đoạn tiếp theo.

Thông tin từ UBND thành phố Hà Nội cho biết, thời gian thử nghiệm 24 tháng kể từ ngày quyết định cho phép thử nghiệm có kiểm soát có hiệu lực thi hành (ngày 25/8/2026). Phạm vi thử nghiệm theo các tuyến đường cố định, có thiết lập bản đồ HD và hệ thống giám sát tại Khu Công nghệ cao Hoà Lạc và Trường đại học Quốc gia Hà Nội cơ sở Hoà Lạc.

Hệ thống xe tự hành của Phenikaa-X được phát triển theo hai hướng công nghệ: (1) sử dụng LiDAR kết hợp bản đồ độ chính xác cao HD Map và thuật toán điều khiển dựa trên luật Rule-based để bảo đảm an toàn và đáp ứng yêu cầu truy vết theo tiêu chuẩn; (2) ứng dụng trí tuệ nhân tạo đầu cuối AI End-to-End trên nền tảng NVIDIA DRIVE cho giai đoạn phát triển tiếp theo, sau khi tích lũy đủ dữ liệu giao thông thực tế tại Việt Nam.

Toàn văn Quyết định 

Hoàng Lâm/VOV.VN
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