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Hà Nội đầu tư hơn 12.765 tỷ đồng xây dựng đường trục Tây Thăng Long

Thứ Năm, 09:59, 29/10/2026
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VOV.VN - Việc đầu tư tuyến đường nhằm đồng bộ, phát huy hiệu quả các đoạn tuyến thuộc trục Tây Thăng Long đã và đang được xây dựng; tăng cường kết nối giao thông khu vực phía Tây, Tây Bắc Thủ đô.

Tại kỳ họp thứ bảy, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường trục Tây Thăng Long đoạn từ kênh Đan Hoài đến cầu Vĩnh Thịnh, với sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 12.765 tỷ đồng.

Dự án thuộc nhóm A, được triển khai trên địa bàn 6 xã, phường: Đan Phượng, Liên Minh, Hát Môn, Phúc Thọ, Phúc Lộc và Sơn Tây. Thời gian thực hiện trong giai đoạn 2026-2027, hướng tới mục tiêu hoàn thành thông tuyến trong năm 2027.

Theo hồ sơ dự án, tuyến đường dài khoảng 21,98km, có mặt cắt ngang rộng 80m, gồm 8 làn xe đường trục chính và 4 làn xe đường song hành. Trong đó, tổng chiều rộng phần đường xe cơ giới là 33m, đường song hành 20m; phần còn lại bố trí dải phân cách và vỉa hè.

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Kỳ họp thứ bảy, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031

Việc đầu tư tuyến đường nhằm đồng bộ, phát huy hiệu quả các đoạn tuyến thuộc trục Tây Thăng Long đã và đang được xây dựng; tăng cường kết nối giao thông khu vực phía Tây, Tây Bắc Thủ đô. Dự án đồng thời góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương có tuyến đường đi qua, cải thiện cảnh quan, môi trường đô thị và đời sống Nhân dân.

Dự án được chia thành 7 dự án thành phần. Trong đó, 6 dự án thành phần thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng, di dời và hoàn trả các công trình hạ tầng kỹ thuật do UBND các xã, phường có tuyến đi qua làm chủ đầu tư.

Dự án thành phần xây dựng tuyến đường do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư, có sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 7.096 tỷ đồng.

Theo báo cáo thẩm tra của Ban Đô thị HĐND Thành phố, dự án dự kiến sử dụng khoảng 185,83ha đất. Với khối lượng giải phóng mặt bằng lớn, liên quan đến nhiều địa phương, Ban Đô thị HĐND Thành phố, đề nghị UBND Thành phố xác định cụ thể các mốc tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật và tổ chức thi công, bảo đảm mục tiêu hoàn thành thông tuyến trong năm 2027.

Ban Đô thị HĐND Thành phố cũng đề nghị rà soát tính đồng bộ về quy mô mặt cắt ngang giữa dự án với các đoạn tuyến liền kề; hoàn thiện phương án tổ chức giao thông tại vị trí chuyển tiếp, nút giao và điểm khớp nối. Đối với đoạn qua khu vực hồ Vân Cốc, hành lang thoát lũ sông Đáy, cần đánh giá kỹ giải pháp kỹ thuật, bảo đảm khả năng tiêu thoát lũ và an toàn đê điều.

HĐND Thành phố giao UBND Thành phố tổ chức thực hiện nghị quyết; chỉ đạo các chủ đầu tư lập báo cáo nghiên cứu khả thi, trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư theo quy định. Quá trình triển khai phải kiểm soát chặt chẽ chi phí, tránh chồng lấn, trùng lặp khối lượng đầu tư, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, không để xảy ra thất thoát, lãng phí.

UBND Thành phố có trách nhiệm cân đối nguồn vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm phù hợp với tiến độ thực hiện. Thường trực HĐND, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành phố Hà Nội giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết.

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Hà Nội sẽ xây trụ sở UBND thành phố trị giá 3.518 tỷ đồng, hoàn thành tái thiết hồ Gươm vào năm 2029

VOV.VN - Ngày 28/10, HĐND TP Hà Nội xem xét, thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết, tái cấu trúc không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hồ Gươm) và vùng phụ cận, với tổng mức đầu tư sơ bộ 22.229 tỷ đồng. Toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành năm 2029.  

Hoàng Lâm/VOV.VN
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