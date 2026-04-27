Vượt đèn đỏ đường sắt, tài xế ở Quảng Ngãi bị xử lý

Thứ Hai, 07:48, 27/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Dù tín hiệu đèn đỏ và chuông cảnh báo đã bật, một tài xế ở Quảng Ngãi vẫn điều khiển ô tô vượt qua đường ngang đường sắt. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản, tạm giữ giấy phép lái xe để xử lý theo quy định.

Chiều 26/4, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi đã lập biên bản xử phạt 2 lỗi vi phạm gồm: Vượt đường ngang khi đèn đỏ bật sáng và đỗ phương tiện trong phạm vi an toàn đường sắt đối với tài xế Nguyễn Trung Tâm (37 tuổi), trú tại xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. 

vuot den do duong sat, tai xe o quang ngai bi xu ly hinh anh 1
Tài xế điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 76A-244.60 vượt qua đường ngang khi đèn tín hiệu đỏ đang hoạt động.

Theo biên bản, lúc 10 giờ 47 phút cùng ngày 26/4 , tại Km 900+360 trên đường sắt Bắc – Nam, đoạn qua xã Bình Sơn, ông Nguyễn Trung Tâm điều khiển ô tô biển kiểm soát 76A-244.60 vượt qua đường ngang khi đèn tín hiệu đỏ đang hoạt động, vi phạm quy định về bảo đảm an toàn giao thông đường sắt.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, đồng thời tạm giữ giấy phép lái xe hạng C của tài xế để phục vụ công tác xử lý. 

vuot den do duong sat, tai xe o quang ngai bi xu ly hinh anh 2
Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi lập biên bản đối với ông Nguyễn Trung Tâm (37 tuổi), trú tại xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Tại cơ quan công an, ông Nguyễn Trung Tâm thừa nhận hành vi vi phạm. Theo bản tường trình, sáng ngày 26/4, ông mượn xe ô tô của người thân để chở đoàn đám cưới. Khi di chuyển đến khu vực đường ngang tại thôn Trì Bình, xã Bình Sơn, do vội vàng, dù đã quan sát thấy tín hiệu đèn đỏ và chuông cảnh báo đang hoạt động, ông vẫn điều khiển xe vượt qua. Sau đó, do hoảng loạn, tài xế đã xuống xe và để phương tiện trong phạm vi an toàn đường sắt. Ông Nguyễn Trung Tâm thừa nhận đã vi phạm hai lỗi gồm: vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật và đỗ xe trong phạm vi an toàn đường ngang.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
Tag: đường sắt vượt đèn đỏ rào chắn đường sắt đường ngang
Quảng Ngãi mới giải ngân đạt 8,4% kế hoạch vốn đầu tư công
Quảng Ngãi mới giải ngân đạt 8,4% kế hoạch vốn đầu tư công

VOV.VN - Đến giữa tháng 4, Quảng Ngãi mới giải ngân đạt 8,4% kế hoạch vốn đầu tư công trên tổng kế hoạch vốn hơn 7.300 tỷ đồng do Thủ tướng Chính phủ giao.

Phát huy vai trò dân phòng, tăng hiệu quả chữa cháy từ cơ sở ở Quảng Ngãi
Phát huy vai trò dân phòng, tăng hiệu quả chữa cháy từ cơ sở ở Quảng Ngãi

VOV.VN - Tại Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập Đội dân phòng và tiêu chí về số lượng thành viên Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh.

Chậm hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án, Quảng Ngãi không đổ lỗi cơ chế
Chậm hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án, Quảng Ngãi không đổ lỗi cơ chế

VOV.VN - Chiều 23/4, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra thực tế công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của Tập đoàn Hòa Phát tại Khu Kinh tế Dung Quất. Qua kiểm tra cho thấy, các dự án quy mô lớn, tiến độ giải phóng mặt bằng tại một số khu vực vẫn chậm, kéo dài.

