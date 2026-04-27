Chiều 26/4, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi đã lập biên bản xử phạt 2 lỗi vi phạm gồm: Vượt đường ngang khi đèn đỏ bật sáng và đỗ phương tiện trong phạm vi an toàn đường sắt đối với tài xế Nguyễn Trung Tâm (37 tuổi), trú tại xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Tài xế điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 76A-244.60 vượt qua đường ngang khi đèn tín hiệu đỏ đang hoạt động.

Theo biên bản, lúc 10 giờ 47 phút cùng ngày 26/4 , tại Km 900+360 trên đường sắt Bắc – Nam, đoạn qua xã Bình Sơn, ông Nguyễn Trung Tâm điều khiển ô tô biển kiểm soát 76A-244.60 vượt qua đường ngang khi đèn tín hiệu đỏ đang hoạt động, vi phạm quy định về bảo đảm an toàn giao thông đường sắt.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, đồng thời tạm giữ giấy phép lái xe hạng C của tài xế để phục vụ công tác xử lý.

Tại cơ quan công an, ông Nguyễn Trung Tâm thừa nhận hành vi vi phạm. Theo bản tường trình, sáng ngày 26/4, ông mượn xe ô tô của người thân để chở đoàn đám cưới. Khi di chuyển đến khu vực đường ngang tại thôn Trì Bình, xã Bình Sơn, do vội vàng, dù đã quan sát thấy tín hiệu đèn đỏ và chuông cảnh báo đang hoạt động, ông vẫn điều khiển xe vượt qua. Sau đó, do hoảng loạn, tài xế đã xuống xe và để phương tiện trong phạm vi an toàn đường sắt. Ông Nguyễn Trung Tâm thừa nhận đã vi phạm hai lỗi gồm: vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật và đỗ xe trong phạm vi an toàn đường ngang.

Clip vượt đèn đỏ đường sắt, tài xế ở Quảng Ngãi bị xử lý