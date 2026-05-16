Thầy và trò Hải Phòng vào chặng “nước rút” trước kỳ thi vào lớp 10

Những ngày này, khi học sinh các khối 6, 7, 8 đã hoàn thành chương trình học, chuẩn bị nghỉ hè thì học sinh khối 9 đang bước vào chặng “nước rút” chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10.

Tại trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng), giáo viên các bộ môn Văn, Toán và Ngoại ngữ đang tập trung hệ thống lại kiến thức trọng tâm, luyện đề và rèn kỹ năng làm bài cho học sinh. Các dạng đề mới theo cấu trúc kỳ thi năm nay cũng đã được thầy cô hướng dẫn, cho học sinh làm quen và ôn luyện trong suốt thời gian qua.

Em Bùi Bảo Ngọc, học sinh lớp 9A trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm cho biết, sau khi hoàn thành việc đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 trên hệ thống trực tuyến, các em tập trung toàn lực cho việc ôn tập, luyện đề và củng cố kỹ năng làm bài. "Trong thời gian cao điểm này, các thầy cô giáo đang rất tích cực ôn luyện cho các con, trau dồi kiến thức. Vì kỳ thi năm nay có nhiều thay đổi mới, các thầy cô cũng phổ cập kiến thức và rèn luyện, hướng dẫn cho học sinh có nhiều kỹ năng để xử lý các dạng bài mới chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10 đạt kết quả cao nhất", Bảo Ngọc cho biết.

Các em học sinh lớp 9 tại Hải Phòng đang tăng tốc, "chạy nước rút" cho kỳ thi vào lớp 10 năm học 2026 - 2027

Không chỉ tập trung và tăng cường ôn luyện trực tiếp tại trường, nhiều giáo viên còn ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ học sinh học tập và tự luyện tại nhà. Thầy giáo Đào Minh Tuấn, Phó Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm cho biết, năm nay nhà trường tiếp tục tổ chức ôn tập theo đúng quy định của ngành Giáo dục, đồng thời linh hoạt sử dụng các nền tảng số để nâng cao hiệu quả học tập cho học sinh. Trước đó, nhà trường chủ động cập nhật thông tin, tổ chức khảo sát để học sinh đánh giá năng lực, lựa chọn nguyện vọng phù hợp.

"Để tăng cường kỹ năng cũng như kiến thức cho học sinh, các thầy cô giáo đã ứng dụng các công nghệ thông tin để giao bài cũng như hỗ trợ học sinh ôn tập. Ví dụ: môn tiếng Anh tập trung vào ứng dụng Azota, môn Toán tập trung vào ứng dụng ôn luyện trực tuyến. Nhìn chung, học sinh hào hứng với các ứng dụng công nghệ thông tin; giáo viên cũng kiểm soát tốt việc học sinh học, cũng như kiểm tra đánh giá", thầy Đào Minh Tuấn nói.

Ông Phạm Hồng Quân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng cho biết ngành giáo dục thành phố đã chuẩn bị từ sớm cho kỳ thi vào lớp 10 năm nay

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, đây là năm đầu tiên tổ chức kỳ thi sau khi sáp nhập Hải Phòng và Hải Dương nên quy mô tăng mạnh. Toàn thành phố có hơn 70.600 học sinh lớp 9, tăng hơn 7.200 học sinh so với năm trước (của cả hai địa phương Hải Phòng cũ và Hải Dương cũ cộng lại). Thành phố đã tăng chỉ tiêu công lập thêm hơn 4.670 suất, nâng tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm nay lên hơn 48.600 học sinh để đáp ứng nhu cầu học tập của các em.

Kỳ thi vào lớp 10 tại Hải Phòng sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 31/5 đến 2/6, sớm hơn các năm trước và rút ngắn thời gian thi nhằm giảm áp lực cho học sinh, phụ huynh. Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức 92 hội đồng thi với khoảng 3.000 phòng thi, huy động khoảng 7.500 cán bộ làm công tác coi thi.

Một trong những điểm mới đáng chú ý của kỳ thi năm nay là việc đăng ký dự thi được thực hiện hoàn toàn theo hình thức trực tuyến. Học sinh được cấp tài khoản ngay tại trường THCS để đăng ký dự tuyển, giúp giảm áp lực và thời gian đi lại cho phụ huynh, học sinh.

Ông Phạm Hồng Quân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng cho biết, ngành giáo dục đã chuẩn bị từ sớm cho kỳ thi, từ việc ban hành cấu trúc đề thi, chuẩn hóa ngân hàng câu hỏi đến tập huấn cho các cơ sở giáo dục và rà soát các điều kiện tổ chức thi. Đồng thời, Sở cũng xây dựng các phương án dự phòng để ứng phó với tình huống thời tiết bất thường và nguy cơ gian lận công nghệ cao trong thi cử.

Kỳ thi vào lớp 10 năm nay tại Hải Phòng có nhiều điểm mới; các em đã được hướng dẫn và làm quen với các dạng đề theo cấu trúc kỳ thi

Ông Phạm Hồng Quân nhấn mạnh: "Ngay từ đầu năm học, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đã ban hành cấu trúc đề thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027, giúp các nhà trường chủ động trong việc tổ chức dạy và học; các em học sinh và giáo viên nắm bắt được cụ thể để thực hiện ôn tập. Đồng thời, Sở đã xây dựng bổ sung chuẩn hóa hệ thống ngân hàng câu hỏi thi".

Hiện nay, công tác chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027 đang được các nhà trường, địa phương và ngành giáo dục Hải Phòng khẩn trương thực hiện, hướng tới mục tiêu tổ chức một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.