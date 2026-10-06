Hà Nội thống nhất chủ trương đầu tư Công viên Safari Ba Vì, khởi công dịp 10/10

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng vừa ký ban hành Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP về chủ trương triển khai ngay và chủ trương đầu tư dự án Công viên Safari Ba Vì tại xã Ba Vì. Trước đó, ngày 3/10, Đảng ủy UBND TP Hà Nội có Tờ trình số 821-TTr/ĐU về chủ trương triển khai ngay và chủ trương đầu tư dự án.

Sau khi xem xét và tổng hợp ý kiến bằng văn bản của các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội thống nhất thông qua chủ trương triển khai ngay và đầu tư Công viên Safari Ba Vì theo đề xuất của Đảng ủy UBND TP.

Phấn đấu khởi công dịp 10/10

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội giao Đảng ủy UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo UBND TP cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu và triển khai các bước tiếp theo, bảo đảm chặt chẽ, đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền và quy định pháp luật.

Thành phố phấn đấu khởi công dự án vào dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10/2026.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP cũng lưu ý cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, không để phát sinh điểm nóng, nhất là đối với người dân trong khu vực dự kiến điều chỉnh địa giới hành chính giữa Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Đảng ủy UBND TP được yêu cầu định kỳ báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy về tiến độ triển khai và những khó khăn, vướng mắc nếu có. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tăng cường kiểm tra, giám sát ngay từ chủ trương triển khai dự án, bảo đảm tiến độ và việc thực hiện đúng các quy định hiện hành.

Phối cảnh quy hoạch Công viên Safari Ba Vì, Hà Nội

Quy mô dự án tiếp tục được rà soát

Trước khi Ban Chấp hành Đảng bộ TP thông qua chủ trương, Sở Tài chính Hà Nội đã công bố thông tin sơ bộ về đề xuất Dự án Quần thể Du lịch sinh thái Ba Vì - Hợp phần Safari.

Theo thông tin Sở Tài chính công bố, dự án được đề xuất nghiên cứu trên diện tích khoảng 580,74 ha, trong đó có khoảng 42,64 ha mặt nước, chia thành 2 giai đoạn đầu tư. Giai đoạn 1: khoảng 251,06 ha; Giai đoạn 2: khoảng 329,67 ha. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 10.000 tỷ đồng.

Dự kiến khi hoàn thành toàn bộ, dự án có thể đón khoảng 10 triệu lượt khách/năm. Giai đoạn 1 dự kiến thực hiện từ quý IV/2026 đến quý IV/2028; giai đoạn 2 từ quý IV/2027 đến quý I/2030.

Tại cuộc họp báo UBND TP Hà Nội ngày 5/10, đại diện Sở Tài chính cho biết hồ sơ do doanh nghiệp đề xuất mới là bước ban đầu. Trong quá trình thẩm định, Hội đồng thẩm định yêu cầu rà soát quy mô dự án trên cơ sở kiểm tra hiện trạng quản lý, sử dụng đất và đánh giá tác động đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong khu vực dự kiến thực hiện.

Việc rà soát nhằm xác định quy mô phù hợp, hạn chế tác động đến sinh kế, đời sống người dân, đồng thời bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội với quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Việc Ban Chấp hành Đảng bộ TP thống nhất chủ trương triển khai ngay và đầu tư dự án là bước quan trọng để các cơ quan của thành phố tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, thực hiện các thủ tục theo thẩm quyền. Theo yêu cầu của Thành ủy Hà Nội, quá trình triển khai phải bảo đảm đúng trình tự, thủ tục pháp luật, đồng thời chú trọng công tác tuyên truyền, vận động và tạo đồng thuận trong Nhân dân.