Giai đoạn 1, từ 15/6 đến 15/8/2026, lực lượng chức năng tập trung rà soát xe mô tô của công nhân tại các khu, cụm công nghiệp và doanh nghiệp. Nội dung kiểm tra gồm tình trạng đăng ký xe, chủ sở hữu, việc sang tên đổi chủ; đồng thời hỗ trợ người dân hoàn thiện thủ tục hành chính ngay tại nơi làm việc. Chiều 26/6, tổ công tác đã triển khai tại Cụm công nghiệp Gia Lâm, hướng dẫn trực tiếp cho công nhân thực hiện các thủ tục cần thiết.

Hà Nội tổng rà soát xe máy công nhân và phương tiện kinh doanh vận tải

Giai đoạn 2, từ ngày 16/8 đến 31/12/2026, lực lượng CSGT sẽ rà soát xe tải tự đổ dưới 15.000 kg, xe Limousine và xe khách chưa thực hiện đổi sang biển số nền vàng theo quy định. Các hành vi vi phạm như cơi nới thùng xe, cải tạo phương tiện trái phép, không lắp đặt hoặc thiếu thiết bị giám sát hành trình, camera sẽ bị xử lý nghiêm.

Phòng CSGT Hà Nội cho biết việc rà soát được thực hiện đúng quy định, bảo đảm nhanh gọn, không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp cũng như việc đi lại của người dân.

Lực lượng chức năng đề nghị người dân và các đơn vị kinh doanh vận tải chủ động phối hợp, cung cấp thông tin, hoàn thiện thủ tục theo quy định, góp phần xây dựng môi trường giao thông Thủ đô an toàn, văn minh và minh bạch.