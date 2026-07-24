Tàu được đóng mới trang bị cho Quân khu 9, địa bàn có vị trí chiến lược trọng yếu về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại ở phía Tây Nam của Tổ quốc, đóng vai trò then chốt trong thế trận phòng thủ chung của cả nước.

Sau khi hoàn thiện và đưa vào biên chế, tàu ST-294 số 3 sẽ đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ quan trọng như: tham gia công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc; vận chuyển lực lượng, phương tiện, vật chất hậu cần, kỹ thuật chi viện cho các đảo; đồng thời, tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Hạ thủy thành công tàu tuần tiễu kết hợp chở quân ST-294 số 3

Xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, ngay sau khi ký kết hợp đồng, toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động Nhà máy X55 đã thể hiện quyết tâm cao độ, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn để đẩy nhanh tiến độ thi công. Nhà máy đã triển khai đồng bộ quy trình công nghệ đóng tàu, tập trung tối đa nguồn nhân lực và vật lực, đồng thời áp dụng các biện pháp tối ưu nhất.

Quá trình thực hiện dự án, Nhà máy X55 luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Tư lệnh, Bộ Tham mưu, Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Tổ giám sát thi công và các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu 9. Đặc biệt, sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả của Trung tâm Đăng kiểm tàu quân sự, Viện Kỹ thuật Hải quân và đơn vị tư vấn thiết kế trong việc giám sát chặt chẽ quy trình công nghệ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đã góp phần quan trọng vào thành công của dự án.

Lễ hạ thủy tàu tuần tiễu kết hợp chở quân vỏ hợp kim nhôm ST-294 số 3

Nhờ sự nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ và tinh thần làm việc khẩn trương của tập thể Nhà máy X55, đến nay, tàu ST-294 số 3 đã hoàn thành việc lắp đặt cơ bản các trang thiết bị và đủ điều kiện hạ thủy. Sau lễ hạ thủy, con tàu sẽ tiếp tục trải qua các công đoạn hoàn thiện và thử nghiệm nghiệm thu theo đúng quy trình trước khi chính thức được bàn giao cho Quân khu 9.