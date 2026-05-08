Hà Tĩnh chuẩn bị đón nhận và an táng 8 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành kế hoạch chính thức về việc đón nhận, an táng và đón Đội quy tập về nước. Theo đó, từ ngày 20-24/5/2026: Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh sẽ sang Lào hội đàm với Ban Công tác đặc biệt Thủ đô Viêng Chăn và tỉnh Bolikhămxay để nhận bàn giao 8 hài cốt liệt sĩ.

13h30 phút ngày 24/5 lễ đón nhận và dâng hương tưởng niệm sẽ diễn ra trọng thể tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo với sự phối hợp của BĐBP tỉnh, Hải quan, Ban Quản lý Khu kinh tế, Sở Nội vụ và chính quyền địa phương.

Chiều 24/5, hài cốt các anh hùng liệt sĩ được di chuyển từ cửa khẩu về xã Sơn Tây để nhân dân dâng hương, sau đó sẽ được đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm (xã Tứ Mỹ). Đến 20h tối 24/5, lễ cầu siêu cho các liệt sĩ sẽ được tổ chức tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm.

Theo kế hoạch, vào lúc 8h ngày 25/5, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ cùng các sở, ban, ngành liên quan sẽ tổ chức trọng thể Lễ truy điệu và an táng hài cốt 8 liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm.

Trước đó, vào sáng 17/4, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh do đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì, đã tổ chức hội nghị rà soát và triển khai kỹ lưỡng các phương án đón nhận, đảm bảo buổi lễ diễn ra trang nghiêm, thành kính, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.