Hà Tĩnh chuẩn bị đón nhận và an táng 8 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

Thứ Sáu, 11:15, 08/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong mùa khô 2025 – 2026, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tìm kiếm và cất bốc được 8 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Thủ đô Viêng Chăn và tỉnh Bolikhămxay.

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành kế hoạch chính thức về việc đón nhận, an táng và đón Đội quy tập về nước. Theo đó, từ ngày 20-24/5/2026: Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh sẽ sang Lào hội đàm với Ban Công tác đặc biệt Thủ đô Viêng Chăn và tỉnh Bolikhămxay để nhận bàn giao 8 hài cốt liệt sĩ.

ha tinh chuan bi don nhan va an tang 8 hai cot liet si hy sinh tai lao hinh anh 1
Các thành viên Đội Quy tập hài cốt thuộc Bộ CHQS Hà Tĩnh huấn luyện các động tác cơ bản khi cất bốc hài cốt (ảnh BHT)

13h30 phút ngày 24/5 lễ đón nhận và dâng hương tưởng niệm sẽ diễn ra trọng thể tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo với sự phối hợp của BĐBP tỉnh, Hải quan, Ban Quản lý Khu kinh tế, Sở Nội vụ và chính quyền địa phương.

Chiều 24/5, hài cốt các anh hùng liệt sĩ được di chuyển từ cửa khẩu về xã Sơn Tây để nhân dân dâng hương, sau đó sẽ được đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm (xã Tứ Mỹ). Đến 20h tối 24/5, lễ cầu siêu cho các liệt sĩ sẽ được tổ chức tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm.

ha tinh chuan bi don nhan va an tang 8 hai cot liet si hy sinh tai lao hinh anh 2
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt kết luận, giao nhiệm vụ.

Theo kế hoạch, vào lúc 8h ngày 25/5, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ cùng các sở, ban, ngành liên quan sẽ tổ chức trọng thể Lễ truy điệu và an táng hài cốt 8 liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm.

ha tinh chuan bi don nhan va an tang 8 hai cot liet si hy sinh tai lao hinh anh 3
Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đặng Văn Dũng trao đổi một số nhiệm vụ trọng tâm, những việc cần tập trung triển khai
ha tinh chuan bi don nhan va an tang 8 hai cot liet si hy sinh tai lao hinh anh 4
Đại tá Võ Quang Thiện - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh thông tin tình hình quy tập và trao đổi các vấn đề liên quan đến công tác đón nhận, bàn giao và an táng 8 mộ liệt sĩ tìm kiếm được trong mùa khô 2025 - 2026 (ảnh BHT)

Trước đó, vào sáng 17/4, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh do đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì, đã tổ chức hội nghị rà soát và triển khai kỹ lưỡng các phương án đón nhận, đảm bảo buổi lễ diễn ra trang nghiêm, thành kính, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

Sỹ Đức/VOV1
Tag: Hà Tĩnh đón hài cốt liệt sĩ an táng 8 liệt sĩ tại Nghĩa trang Nầm quy tập hài cốt liệt sĩ từ Lào Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo lễ truy điệu liệt sĩ Hà Tĩnh Ban Chỉ đạo 515 Hà Tĩnh Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm đội quy tập hài cốt liệt sĩ đạo lý uống nước nhớ nguồn hợp tác Việt Lào tìm kiếm liệt sĩ
Quảng Trị: Truy điệu và an táng 8 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Khe Sanh
VOV.VN - Sáng ngày 24/4, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Khe Sanh (tỉnh Quảng Trị) tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 8 hài cốt liệt sĩ vừa được Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 - Quân khu 4 tìm kiếm và quy tập từ xã Hướng Lập.

Chuẩn bị hồi hương 22 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia

VOV.VN - Ngày 22 và 23/4, tại thành phố Senmonorom, tỉnh Mondulkiri (Campuchia), Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đắk Lắk và Ban Chuyên trách tỉnh Mondulkiri đã tổ chức Hội đàm về việc đón nhận, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh.

Phát hiện thêm nhiều hài cốt liệt sĩ tại xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị

VOV.VN - Những ngày gần đây, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ tại thôn Tân Hòa, xã Hiếu Giang (huyện Cam Lộ cũ), tỉnh Quảng Trị. Điều này cho thấy khu vực này cần tiếp tục mở rộng tìm kiếm.

