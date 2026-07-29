Hai bức ảnh và hành trình xác định danh tính liệt sĩ

Nghĩa trang liệt sĩ Đức Minh xã Mỏ Cày, tỉnh Quảng Ngãi hiện có 443 phần mộ, trong đó 136 phần mộ chưa xác định được thông tin (vô danh). Trong quá trình khai quật phần mộ số 115 để lấy mẫu sinh phẩm, Đội lấy mẫu số 5, Đội K53, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi phát hiện một chiếc ví cũ. Bên trong có hai bức ảnh chân dung, gồm một nam và một nữ, cùng một số vật dụng cá nhân khác.

Hai bức ảnh tìm thấy trong mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Minh, xã Mỏ Cày, tỉnh Quảng Ngãi.

Điều đặc biệt là sau nhiều năm nằm dưới lòng đất, 2 bức ảnh vẫn còn thấy khá rõ hình ảnh. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện một mảnh bì ghi địa chỉ, vị trí... được đánh giá là nguồn thông tin có giá trị phục vụ công tác phục chế, đối chiếu, xác minh danh tính liệt sĩ.

Đối với những người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, đây không chỉ là một phát hiện chuyên môn mà còn là khoảnh khắc đầy xúc động. Bởi mỗi kỷ vật được tìm thấy có thể trở thành một mảnh ghép quan trọng trong hành trình đưa liệt sĩ trở về với đúng tên tuổi của mình.

Đại úy Nguyễn Văn Thường, nhân viên Đội lấy mẫu số 5 cho biết, thời điểm phát hiện các di vật, cán bộ, chiến sĩ tham gia nhiệm vụ đều rất xúc động. Các thành viên trong đội thống nhất phải thu thập thật kỹ, không bỏ sót bất kỳ dấu vết nào.

"Chúng tôi rất xúc động khi phát hiện được một di vật của liệt sĩ, trong đó có 2 bức ảnh, một nam và một nữ. Anh em đã thống nhất với nhau là phải tìm, không để sót bất kỳ manh mối nào. Đây là những thông tin có thể mang lại hy vọng để thân nhân tìm được người thân. Chúng tôi cũng mong muốn sớm xác định được danh tính để đưa các anh về với gia đình".

Rà soát, thống kê số lượng di vật tìm thấy tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Minh, xã Mỏ Cày. Ảnh: Ngọc Hậu

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, việc phát hiện các kỷ vật trong phần mộ chưa xác định thông tin đã mở thêm cơ hội xác định danh tính liệt sĩ. Lực lượng chức năng sẽ phục chế hai bức ảnh, đồng thời phối hợp với các cơ quan chuyên môn và địa phương để đối chiếu hồ sơ, xác minh thông tin, sớm tìm được thân nhân liệt sĩ.

Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi hiện đã hoàn thành khoảng một phần ba chặng đường. Các lực lượng đang tranh thủ từng ngày, từng giờ để đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu sinh phẩm, thu thập thông tin, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đúng kế hoạch.

Toàn tỉnh hiện có gần 37.700 phần mộ liệt sĩ, trong đó hơn 13.600 phần mộ chưa có thông tin thuộc diện lấy mẫu phục vụ giám định ADN. Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi đã thành lập Tổ chuyên ngành và 8 đội lấy mẫu, xây dựng kế hoạch chi tiết theo từng địa bàn.

Chiếc ví cũ được tìm thấy tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Minh.

Đến nay, các đội đã triển khai tại 28 nghĩa trang liệt sĩ, lấy mẫu hơn 1.100 phần mộ, thu được hơn 900 mẫu sinh phẩm đạt yêu cầu phục vụ giám định ADN, đạt tỷ lệ hơn 81%. Đại tá Trịnh Công Sơn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, cho biết: ""Chiến dịch 500 ngày đêm" đã đi được 1/3 chặng đường. Hiện nay, chúng tôi đang đếm ngược với thời gian, tranh thủ từng ngày, từng giờ để đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu sinh phẩm tại 113 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Cùng với đó, chúng tôi đẩy mạnh việc thu thập thông tin, rà soát, đối chiếu với các văn bản, hồ sơ kết luận địa bàn để đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ".