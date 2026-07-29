English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hai bức ảnh và hành trình xác định danh tính liệt sĩ

Thứ Tư, 18:53, 29/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hai bức ảnh chân dung cùng nhiều kỷ vật được phát hiện trong một phần mộ chưa xác định thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Minh, xã Mỏ Cày, tỉnh Quảng Ngãi đang mở thêm hy vọng xác định danh tính liệt sĩ sau nhiều thập kỷ hy sinh.

Nghĩa trang liệt sĩ Đức Minh xã Mỏ Cày, tỉnh Quảng Ngãi hiện có 443 phần mộ, trong đó 136 phần mộ chưa xác định được thông tin (vô danh). Trong quá trình khai quật phần mộ số 115 để lấy mẫu sinh phẩm, Đội lấy mẫu số 5, Đội K53, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi phát hiện một chiếc ví cũ. Bên trong có hai bức ảnh chân dung, gồm một nam và một nữ, cùng một số vật dụng cá nhân khác.

hai buc anh va hanh trinh xac dinh danh tinh liet si hinh anh 1
Hai bức ảnh tìm thấy trong mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Minh, xã Mỏ Cày, tỉnh Quảng Ngãi.

Điều đặc biệt là sau nhiều năm nằm dưới lòng đất, 2 bức ảnh vẫn còn thấy khá rõ hình ảnh. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện một mảnh bì ghi địa chỉ, vị trí... được đánh giá là nguồn thông tin có giá trị phục vụ công tác phục chế, đối chiếu, xác minh danh tính liệt sĩ.

Đối với những người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, đây không chỉ là một phát hiện chuyên môn mà còn là khoảnh khắc đầy xúc động. Bởi mỗi kỷ vật được tìm thấy có thể trở thành một mảnh ghép quan trọng trong hành trình đưa liệt sĩ trở về với đúng tên tuổi của mình.

Đại úy Nguyễn Văn Thường, nhân viên Đội lấy mẫu số 5 cho biết, thời điểm phát hiện các di vật, cán bộ, chiến sĩ tham gia nhiệm vụ đều rất xúc động. Các thành viên trong đội thống nhất phải thu thập thật kỹ, không bỏ sót bất kỳ dấu vết nào.

"Chúng tôi rất xúc động khi phát hiện được một di vật của liệt sĩ, trong đó có 2 bức ảnh, một nam và một nữ. Anh em đã thống nhất với nhau là phải tìm, không để sót bất kỳ manh mối nào. Đây là những thông tin có thể mang lại hy vọng để thân nhân tìm được người thân. Chúng tôi cũng mong muốn sớm xác định được danh tính để đưa các anh về với gia đình".

hai buc anh va hanh trinh xac dinh danh tinh liet si hinh anh 2
Rà soát, thống kê số lượng di vật tìm thấy tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Minh, xã Mỏ Cày. Ảnh: Ngọc Hậu

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, việc phát hiện các kỷ vật trong phần mộ chưa xác định thông tin đã mở thêm cơ hội xác định danh tính liệt sĩ. Lực lượng chức năng sẽ phục chế hai bức ảnh, đồng thời phối hợp với các cơ quan chuyên môn và địa phương để đối chiếu hồ sơ, xác minh thông tin, sớm tìm được thân nhân liệt sĩ.

Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi hiện đã hoàn thành khoảng một phần ba chặng đường. Các lực lượng đang tranh thủ từng ngày, từng giờ để đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu sinh phẩm, thu thập thông tin, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đúng kế hoạch.

Toàn tỉnh hiện có gần 37.700 phần mộ liệt sĩ, trong đó hơn 13.600 phần mộ chưa có thông tin thuộc diện lấy mẫu phục vụ giám định ADN. Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi đã thành lập Tổ chuyên ngành và 8 đội lấy mẫu, xây dựng kế hoạch chi tiết theo từng địa bàn. 

hai buc anh va hanh trinh xac dinh danh tinh liet si hinh anh 3
Chiếc ví cũ được tìm thấy tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Minh.

Đến nay, các đội đã triển khai tại 28 nghĩa trang liệt sĩ, lấy mẫu hơn 1.100 phần mộ, thu được hơn 900 mẫu sinh phẩm đạt yêu cầu phục vụ giám định ADN, đạt tỷ lệ hơn 81%. Đại tá Trịnh Công Sơn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, cho biết: ""Chiến dịch 500 ngày đêm" đã đi được 1/3 chặng đường. Hiện nay, chúng tôi đang đếm ngược với thời gian, tranh thủ từng ngày, từng giờ để đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu sinh phẩm tại 113 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Cùng với đó, chúng tôi đẩy mạnh việc thu thập thông tin, rà soát, đối chiếu với các văn bản, hồ sơ kết luận địa bàn để đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ".

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bí thư Quảng Ngãi: Không để sót bất kể thông tin nào về hài cốt liệt sĩ
Bí thư Quảng Ngãi: Không để sót bất kể thông tin nào về hài cốt liệt sĩ

VOV.VN - Sáng 13/7, tại phường Kon Tum, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi làm việc với UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Bí thư Quảng Ngãi: Không để sót bất kể thông tin nào về hài cốt liệt sĩ

Bí thư Quảng Ngãi: Không để sót bất kể thông tin nào về hài cốt liệt sĩ

VOV.VN - Sáng 13/7, tại phường Kon Tum, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi làm việc với UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Mái ấm nghĩa tình của những gia đình chính sách ở tỉnh Quảng Ngãi
Mái ấm nghĩa tình của những gia đình chính sách ở tỉnh Quảng Ngãi

VOV.VN - Hơn 150 gia đình thuộc diện con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại tỉnh Quảng Ngãi đang được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở. Những mái ấm mới đang được gấp rút hoàn thiện bằng sự chung tay của chính quyền, lực lượng vũ trang và cộng đồng với quyết tâm hoàn thành trước ngày 20/7.

Mái ấm nghĩa tình của những gia đình chính sách ở tỉnh Quảng Ngãi

Mái ấm nghĩa tình của những gia đình chính sách ở tỉnh Quảng Ngãi

VOV.VN - Hơn 150 gia đình thuộc diện con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại tỉnh Quảng Ngãi đang được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở. Những mái ấm mới đang được gấp rút hoàn thiện bằng sự chung tay của chính quyền, lực lượng vũ trang và cộng đồng với quyết tâm hoàn thành trước ngày 20/7.

Phát hiện, quy tập thêm 2 hài cốt liệt sĩ ở Quảng Ngãi
Phát hiện, quy tập thêm 2 hài cốt liệt sĩ ở Quảng Ngãi

VOV.VN - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi vừa phát hiện và cất bốc thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại khoảng đất trống trong khuôn viên nghĩa trang Liệt sĩ phường Đăk Cấm.

Phát hiện, quy tập thêm 2 hài cốt liệt sĩ ở Quảng Ngãi

Phát hiện, quy tập thêm 2 hài cốt liệt sĩ ở Quảng Ngãi

VOV.VN - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi vừa phát hiện và cất bốc thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại khoảng đất trống trong khuôn viên nghĩa trang Liệt sĩ phường Đăk Cấm.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục