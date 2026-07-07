Mái ấm nghĩa tình của những gia đình chính sách ở tỉnh Quảng Ngãi

Những ngày đầu tháng 7, trên các công trình xây dựng nhà ở giúp gia đình chính sách ở tỉnh Quảng Ngãi, tiếng máy trộn bê tông, tiếng búa, tiếng cưa vang lên rộn rã. Cán bộ, chiến sĩ các lực lượng Quân đội, Công an cùng đoàn viên thanh niên và người dân địa phương đều góp ngày công, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các căn nhà nghĩa tình hoàn thành trước ngày 20/7.

Tỉnh Quảng Ngãi quyết tâm hoàn thành việc xây dựng nhà cho gia đình là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trước ngày 20/7.

Sau gần 15 năm lập gia đình và sống trong căn nhà chật chội, xuống cấp, chị Lê Thị Kiều, ở thôn Xuân Trung, xã Trà Bồng cũng có được một ngôi nhà kiên cố.

Chị Kiều là con của người bệnh binh bị ảnh hưởng chất độc da cam, bản thân chị cũng là nạn nhân ảnh hưởng chất độc hóa học, nhiều năm qua cuộc sống gia đình chị rất chật vật. Khoản trợ cấp hằng tháng của chị chỉ đủ trang trải sinh hoạt, còn chuyện xây nhà gần như không dám nghĩ tới.

Vừa qua, gia đình chị Lê Thị Kiều được Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát dành cho gia đình chính sách. Cộng thêm số tiền dành dụm nhiều năm nay, vợ chồng chị Kiều đã dựng được căn nhà mới.

"Căn nhà mới của gia đình tôi đã làm xong rồi nhưng chưa có cửa, gác nhà bếp cũng chưa làm. Gia đình tôi đang cố gắng kiếm tiền để làm thêm cái nhà dưới và nhà bếp. Căn này này chủ yếu hai mẹ con ở, cố gắng để sớm làm nhà bếp có chỗ nấu ăn để con gái an tâm học hành. Bữa nay có nhà mới này là vui rồi", chị Lê Thị Kiều cho biết thêm.

Căn nhà của gia đình chị chị Lê Thị Kiều vừa hoàn thành.

Căn nhà của ông Hồ Văn Ngoạt trú thôn Trà Hiệp, xã Thanh Bồng cũng đang được gấp rút hoàn thiện. Ông Ngoạt là con ruột của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Nhiều năm qua gia đình ông sống trong căn nhà xuống cấp, nơm nớp nỗi lo mỗi khi mưa bão. Được Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng, ông Hồ Văn Ngoạt vay thêm 200 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà kiên cố.

"Hồi trước, nhà tôi dột nát, xuống cấp rồi. Bây giờ được Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng, gia đình bỏ thêm tiền vào để làm căn nhà, có chỗ ở ổn định. Bây giờ cũng rất cảm ơn Nhà nước, cảm ơn UBND tỉnh Quảng Ngãi, UBND xã Thanh Bồng đã hỗ trợ. Có được căn nhà đàng hoàng rồi, gia đình rất vui và rất mừng", ông Hồ Văn Ngoạt chia sẻ.

Lực lượng dân quân hỗ trợ ngày công xây dựng nhà cho gia đình là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại Quảng Ngãi.

Tại xã Thanh Bồng có 4 hộ gia đình chính sách được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Khởi công từ tháng 5/2026, đến nay cả 4 căn nhà đạt khoảng 70% khối lượng. Để kịp hoàn thành trước ngày 20/7 theo chỉ đạo của tỉnh Quảng Ngãi, địa phương này thành lập các tổ hỗ trợ, huy động các lực lượng Công an, Quân sự, Mặt trận, các đoàn thể và người dân cùng tham gia tháo dỡ nhà cũ, vận chuyển vật liệu, đào móng, phụ giúp phần xây dựng. Những ngày công tình nguyện đã giúp các hộ giảm đáng kể chi phí xây dựng.

Ông Hồ Thanh Trường, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Bồng, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, hầu hết các hộ được hỗ trợ đều thuộc diện khó khăn. Địa phương vừa vận động các gia đình tận dụng nguồn thu từ trồng keo, chăn nuôi để bổ sung kinh phí làm nhà; vừa kêu gọi cán bộ, công chức, các nhà hảo tâm và sử dụng Quỹ Vì người nghèo hỗ trợ thêm, giúp các hộ có điều kiện xây dựng những ngôi nhà kiên cố, an toàn hơn.

"UBND xã Thanh Bồng phân công các lực lượng như Công an, Quân sự phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể và lực lượng ở thôn, đặc biệt là các hộ dân lân cận cùng hỗ trợ các đối tượng được hỗ trợ nhà ở trên địa bàn xã, như tháo dỡ nhà cũ, vận chuyển vật tư, cát, sạn, xi măng, đào móng... để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở theo chỉ đạo của tỉnh, hoàn thành trước ngày 20/7/2026", ông Hồ Thanh Trường nói.

Ông Hồ Văn Ngoạt bên căn nhà đang xây dựng.

Tháng 3/2026, Thủ tướng Chính phủ thống nhất chủ trương hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học bằng nguồn kinh phí còn dư của Quỹ Vì người nghèo Trung ương. Ngay sau đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch, yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, triển khai với quyết tâm hoàn thành trước ngày 20/7/2026.

Tỉnh Quảng Ngãi có 157 trường hợp là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại 51 xã, phường, đặc khu có nhu cầu hỗ trợ về nhà ở. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã thành lập 74 tổ với 727 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp hỗ trợ người dân xây dựng nhà. Sở Xây dựng cũng ban hành các mẫu thiết kế nhà ở điển hình, bảo đảm chất lượng công trình và phù hợp điều kiện thực tế từng địa phương. Không chỉ hỗ trợ nhà ở, nhiều địa phương ở tỉnh Quảng Ngãi còn lồng ghép các chính sách an sinh khác như hỗ trợ cây, con giống, tạo điều kiện giúp người dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ các chương trình mục tiêu quốc gia để phát triển sinh kế, từng bước ổn định cuộc sống.