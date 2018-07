Hai người chết và mất tích khi tắm biển ở Thanh Hóa

Khoảng 11h trưa nay (22/7) có 3 du khách đã xuống tắm tại bãi biển thuộc thôn Sơn Hải, xã Bình Minh (Tĩnh Gia, Thanh Hoá) thì bị đuối nước. Trong số 2 người được cứu vớt thì 1 người đã tử vong, 1 người sức khỏe bình phục; còn 1 người chưa tìm thấy.

Ảnh minh họa.

Cả 3 nạn nhân bị nạn đều sinh năm 1986, quê ở Thái Bình và Hà Nội. Sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 2, Phòng cháy chữa cháy tỉnh Thanh Hóa đã điều 15 cán bộ, chiến sỹ cùng phương tiện có mặt tại hiện trường để tìm kiếm nạn nhân.

Tuy nhiên, do sóng to, gió lớn và địa hình có nhiều đá ngầm nên công tác cứu nạn, cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Thiếu tá Tống Xuân Hảo, Phó Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 2 cho biết, sau 2 giờ tìm kiếm lực lược đã phải tạm dừng đảm bảo an toàn.

“Chúng tôi đã triển khai cứu nạn cứu hộ xuống thực tế nơi bị nạn, nhưng do thời tiết sóng to gió lớn, bãi đá ngầm nên không đảm bảo công tác tìm kiếm và cho rút lực lượng”, Thiếu tá Tống Xuân Hảo cho biết./.

