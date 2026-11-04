Trưa 4/11, ông Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch UBND xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh), cho biết hai công dân trên địa bàn là anh Nguyễn Xuân Hải (30 tuổi) và anh Trần Đình Trọng (34 tuổi) vừa có hành động dũng cảm, kịp thời cứu một nam sinh bị đuối nước.

Video hai người đàn ông dũng cảm cứu nam sinh đuối nước ở Hà Tĩnh

Khoảng 5h50 cùng ngày, trên đường đi làm công trình, anh Hải phát hiện một chiếc xe đạp điện và đôi dép để lại trên cầu Rào Trổ, thuộc địa bàn xã Kỳ Thượng. Nhìn xuống sông, anh Hải phát hiện một nam sinh khoảng 13 tuổi đang chới với giữa dòng nước.

Anh Hải lập tức hô hoán, kêu gọi mọi người ứng cứu. Tuy nhiên, thời điểm sáng sớm, khu vực này ít người qua lại, một số người có mặt lại không biết bơi. Trước tình huống nguy cấp, anh Hải chạy xuống chân cầu rồi bơi khoảng 30m để tiếp cận nạn nhân.

Theo video ghi lại sự việc, khi một người bơi gần đến vị trí nam sinh, nạn nhân đã chìm xuống nước. Hai người đàn ông phải lặn sâu để tìm kiếm. Một lúc sau, một người tìm thấy nam sinh và đưa nạn nhân lên mặt nước. Người còn lại cũng kịp thời bơi tới hỗ trợ. Cả hai phối hợp đưa nam sinh vào bờ an toàn. Sau khi được cứu, nam sinh được mọi người động viên và đưa đến cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe.

Ông Nguyễn Cao Cường cho biết địa phương sẽ tổ chức gặp mặt, biểu dương hành động dũng cảm cứu người của anh Nguyễn Xuân Hải và anh Trần Đình Trọng.

Trước đó, cũng tại khu vực này, sáng ngày 25/10, anh Nguyễn Hữu Phước, trú tại xã Kỳ Thượng, cũng đã cứu một nam thanh niên khoảng 22-23 tuổi nhảy từ cầu Rào Trổ xuống sông.

Thời điểm đó, khi lái ô tô chở vợ đi họp phụ huynh cho con trở về, phát hiện sự việc, anh Phước lập tức dừng xe gần mố cầu, lao xuống nước và bơi khoảng 30m để tiếp cận nạn nhân. Thấy nam thanh niên đã chìm xuống khu vực sâu hơn 3m, anh Phước lặn xuống, nắm cổ áo kéo nạn nhân lên mặt nước. Sau khoảng 5 phút, anh Phước đưa được nam thanh niên vào bờ.