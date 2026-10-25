Người đàn ông ở Hà Tĩnh dũng cảm lặn sâu cứu nam thanh niên nhảy cầu

Theo ông Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch UBND xã Kỳ Thượng, tỉnh Hà Tĩnh, sáng 26/10, UBND xã Kỳ Thượng dự kiến tổ chức gặp mặt, biểu dương anh Nguyễn Hữu Phước vì hành động dũng cảm cứu người gặp nạn dưới nước.

Video anh Nguyễn Hữu Phước bơi và lặn cứu nam thanh niên trên sông Rào Trổ.

Trước đó, khoảng 7h20 ngày 25/10, khi lái ô tô chở vợ đi họp phụ huynh cho con trở về, anh Phước phát hiện một nam thanh niên khoảng 22-23 tuổi nhảy từ cầu Rào Trổ xuống sông cùng tên.

Đoạn clip ghi lại sự việc cho thấy nam thanh niên vùng vẫy giữa dòng nước sâu rồi chìm dần. Nhiều người có mặt tại hiện trường hô hoán nhưng không biết bơi.

Trước tình huống nguy cấp, anh Phước lập tức dừng xe gần mố cầu, lao xuống nước và bơi khoảng 30m để tiếp cận nạn nhân. Phát hiện nam thanh niên đã chìm xuống khu vực sâu hơn 3m, anh Phước lặn xuống, nắm cổ áo kéo nạn nhân lên mặt nước.

Sau khoảng 5 phút, anh Phước đưa được nam thanh niên vào bờ. Nạn nhân được sơ cứu, chuyển đến bệnh viện cấp cứu và hiện đã qua cơn nguy kịch.

Ông Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch UBND xã Kỳ Thượng, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết địa phương sẽ tổ chức gặp mặt, biểu dương anh Phước vào sáng 26/10. Xã cũng sẽ đề xuất đơn vị nơi anh Phước công tác có hình thức khen thưởng phù hợp, ghi nhận nghĩa cử dũng cảm, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.