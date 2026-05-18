Hai nhân viên nhà hàng ở Hải Phòng tử vong nghi do điện giật

Thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 17/5, tại nhà hàng Bếp Làng Hoa (tổ dân phố Đằng Hải 6, phường Hải An, thành phố Hải Phòng) xảy ra vụ việc 2 nhân viên nhà hàng tử vong trong khu vực bếp, nghi do điện giật.

Các nạn nhân được xác định là chị L.T.M. (sinh năm 1988) và anh N.V.N. (sinh năm 1992), cùng trú tại phường Hải An, thành phố Hải Phòng.

Tối 17/5 đông người dân hiếu kỳ, tập trung tại khu vực phía ngoài nhà hàng Bếp Làng Hoa.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Hải An phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.