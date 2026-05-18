Hai nhân viên nhà hàng ở Hải Phòng tử vong nghi do điện giật

Thứ Hai, 08:32, 18/05/2026
VOV.VN - 2 nhân viên một nhà hàng trên địa bàn phường Hải An, thành phố Hải Phòng tử vong trong khu vực bếp, nghi do điện giật.

Thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 17/5, tại nhà hàng Bếp Làng Hoa (tổ dân phố Đằng Hải 6, phường Hải An, thành phố Hải Phòng) xảy ra vụ việc 2 nhân viên nhà hàng tử vong trong khu vực bếp, nghi do điện giật.

Các nạn nhân được xác định là chị L.T.M. (sinh năm 1988) và anh N.V.N. (sinh năm 1992), cùng trú tại phường Hải An, thành phố Hải Phòng.

Tối 17/5 đông người dân hiếu kỳ, tập trung tại khu vực phía ngoài nhà hàng Bếp Làng Hoa.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Hải An phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc
Tag: tử vong điện giật tử vong cháy nhà tử vong hải phòng
Cháy nhà dân lúc rạng sáng tại Hà Nội, một người tử vong
Cháy nhà dân lúc rạng sáng tại Hà Nội, một người tử vong

VOV.VN - Ngọn lửa bùng phát lúc rạng sáng 15/5 tại căn nhà 2 tầng ở xã Quốc Oai, khiến một người tử vong.

Cháy nhà xưởng ở khu công nghiệp tại TP.HCM, cột khói đen cao hàng chục mét

VOV.VN - Một vụ cháy lớn đã xảy ra tại nhà xưởng nằm trong Khu công nghiệp (KCN) Đại Đăng, phường Bình Dương, TP.HCM (thuộc Thủ Dầu Một, Bình Dương cũ) vào chiều 10/5. Lực lượng chức năng đã phải huy động nhiều phương tiện chuyên dụng để khống chế ngọn lửa.

Cháy nhà ở trung tâm TPHCM, cụ ông 92 tuổi cùng ba phụ nữ được giải cứu

Đêm 30/4, hỏa hoạn bùng phát tại nhà ở kết hợp kinh doanh ở trung tâm TPHCM, khiến 4 người mắc kẹt; lực lượng Cảnh sát PCCC đã kịp thời xuyên khói, giải cứu an toàn.

