Cải chính

Cháy nhà ở trung tâm TPHCM, cụ ông 92 tuổi cùng ba phụ nữ được giải cứu

Thứ Sáu, 15:37, 01/05/2026
Đêm 30/4, hỏa hoạn bùng phát tại nhà ở kết hợp kinh doanh ở trung tâm TPHCM, khiến 4 người mắc kẹt; lực lượng Cảnh sát PCCC đã kịp thời xuyên khói, giải cứu an toàn.

 

Ngày 1/5, Công an phường Cầu Ông Lãnh (TPHCM) đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà ở kết hợp kinh doanh số 225 Trần Hưng Đạo.

Hiện trường vụ cháy nhà. Ảnh: PC07

Khoảng 23h53 ngày 30/4, đám cháy bùng phát tại khu vực gác lửng của căn nhà trên. Chỉ sau 3 phút nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC & CNCH Khu vực 1 đã điều động 8 xe chuyên dụng cùng 52 cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường.

Thời điểm này, khói khí độc đã bao trùm toàn bộ không gian, cắt đứt lối thoát của 4 người bên trong. Các chiến sĩ trinh sát lập tức triển khai mũi nhọn xuyên khói, tiếp cận và trấn an tinh thần, đưa toàn bộ nạn nhân ra ngoài an toàn.

Đồng thời, lực lượng chức năng sử dụng quạt hút khói công suất lớn để giải phóng khí độc, khống chế hoàn toàn ngọn lửa sau 5 phút, ngăn không để cháy lan sang các nhà lân cận.

Cụ ông 92 tuổi được cảnh sát đưa ra khỏi đám cháy. Ảnh: PC07

Danh tính 4 người được cứu thoát gồm cụ ông N.T.Đ (92 tuổi, chủ nhà), bà N.T.P (70 tuổi, con chủ nhà) cùng hai người giúp việc là chị L.T.M.T (32 tuổi) và chị N.T.D (46 tuổi).

Cháy nhà làm bánh mì khiến 2 người thiệt mạng

VOV.VN - UBND xã Phù Yên, tỉnh Sơn La cho biết, rạng sáng nay (30/4), một vụ cháy nghiêm trọng đã xảy ra tại 1 ngôi nhà kết hợp sản xuất kinh doanh bánh mỳ, bánh bao tại khu vực chợ trung tâm, thuộc tiểu khu 2, khiến 2 người thiệt mạng.

Cháy nhà trong đêm ở Lai Châu, 3 trẻ nhỏ tử vong thương tâm
Cháy nhà trong đêm ở Lai Châu, 3 trẻ nhỏ tử vong thương tâm

VOV.VN - Vụ cháy nhà xảy ra rạng sáng 26/4 tại xã Lê Lợi, tỉnh Lai Châu khiến 3 trẻ nhỏ tử vong thương tâm. Lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân và hỗ trợ gia đình khắc phục hậu quả.

Cháy nhà ở Đà Lạt
Cháy nhà ở Đà Lạt

VOV.VN - Vụ cháy xảy ra lúc gần 9h sáng 19/4 tại một nhà dân sau đó lan sang những căn nhà bên cạnh ở đường Tô Ngọc Vân, phường Cam Ly – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Cháy nhà kho công ty sản xuất ghế sofa sát vách cây xăng ở TP.HCM
Cháy nhà kho công ty sản xuất ghế sofa sát vách cây xăng ở TP.HCM

VOV.VN - Tối 18/4, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 32 – Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị phong tỏa hiện trường, dập tắt đám cháy tại kho chứa hàng của công ty sản xuất ghế sofa trên địa bàn phường Tân Hiệp (trước là TP.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

Cháy nhà 4 tầng trong ngõ sâu tại Ba Đình, một người được cứu kịp thời
Cháy nhà 4 tầng trong ngõ sâu tại Ba Đình, một người được cứu kịp thời

VOV.VN - Sáng 17/4, một vụ cháy nhà dân xảy ra tại khu vực quận Ba Đình (Hà Nội) đã nhanh chóng được lực lượng chức năng khống chế, kịp thời cứu người mắc kẹt và ngăn cháy lan sang các hộ dân xung quanh.

