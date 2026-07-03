Hải Phòng khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó bão số 1

Trước diễn biến phức tạp của bão Maysak, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát các phương án ứng phó, chủ động sơ tán người dân tại các khu vực trũng thấp, có nguy cơ ngập úng, sạt lở, nhà ở không bảo đảm an toàn; đặc biệt quan tâm người già, trẻ em và các đối tượng yếu thế. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động phòng chống bão, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản.

Đối với các địa phương ven biển, thành phố yêu cầu kiểm đếm toàn bộ tàu thuyền, phương tiện thủy, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản; hướng dẫn các phương tiện vào nơi tránh trú an toàn, tuyệt đối không để người ở lại trên tàu, lồng bè, chòi canh khi bão đổ bộ.

Đặc khu Bạch Long Vĩ phải hoàn thành việc đưa người và phương tiện vào nơi an toàn trước 24h ngày 3/7; các địa phương ven biển còn lại hoàn thành trước 12h ngày 4/7. Thành phố cũng yêu cầu kịp thời thông tin cho du khách và các cơ sở lưu trú, không để người dân, khách du lịch hoạt động tại khu vực ven biển trong thời điểm nguy hiểm.

Hải Phòng yêu cầu tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn trước 12h ngày 4/7

Đối với khu vực đồi núi và nội địa, các địa phương phải kiểm tra an toàn hồ chứa, đập, hạ du, các điểm có nguy cơ sạt lở; bố trí lực lượng canh gác tại các ngầm, tràn, tuyến đường ngập sâu hoặc nước chảy xiết, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại khi không bảo đảm an toàn. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện để xử lý sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục đường chính.

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng cũng giao các lực lượng biên phòng, ngành nông nghiệp, xây dựng, văn hóa - thể thao và du lịch, Ban Quản lý Khu kinh tế cùng các đơn vị liên quan tổ chức trực ban 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; kiểm tra an toàn đê điều, hồ đập, công trình đang thi công, khu công nghiệp, khu du lịch và chủ động triển khai các biện pháp ứng phó theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng yêu cầu chủ tịch UBND các xã, phường đặc khu và thủ trưởng các sở, ban ngành thành phố tuyệt đối không lơ là, chủ quan; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó bão số 1 với tinh thần quyết liệt nhất, chủ động ứng phó ở mức cao nhất, lường trước các kịch bản xấu nhất, không để bị động, bất ngờ; đặt mục tiêu đảm bảo an toàn tính mạng của nhân dân lên trên hết, trước hết, đồng thời hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân và nhà nước.