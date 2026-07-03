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Ứng phó bão số 1, Hưng Yên cấm biển từ 16h ngày 3/7

Thứ Sáu, 14:25, 03/07/2026
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VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của bão số 1, UBND tỉnh Hưng Yên vừa ban hành công điện khẩn và thực hiện lệnh cấm biển từ 16h ngày 3/7; đồng thời yêu cầu các sở, ngành và các địa phương chủ động triển khai phương án phòng, chống bão theo phương châm "4 tại chỗ".

Theo đó, tỉnh nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi, dừng toàn bộ hoạt động đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản và các hoạt động khác tại vùng cửa sông, ven biển và ngoài khơi. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các địa phương khẩn trương kêu gọi, kiểm đếm và hướng dẫn tàu thuyền vào nơi tránh trú, sắp xếp neo đậu an toàn trước 19h ngày 3/7.

Tính đến sáng cùng ngày, cơ quan chức năng đã kiểm đếm, quản lý và giữ liên lạc thông suốt với 1.134 phương tiện cùng 2.843 lao động. Trong đó, 928 phương tiện đã vào bến bãi neo đậu an toàn; 147 phương tiện đang hoạt động trên hệ thống sông địa phương và vùng biển các tỉnh (Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Nghệ An, An Giang) đã nắm bắt thông tin để chủ động tránh trú. Riêng tàu Hoàng Nguyên Sumit cùng 11 thuyền viên làm nhiệm vụ bảo vệ giàn khí mỏ Thái Bình - Hàm Rồng hiện duy trì liên lạc ổn định, sẵn sàng phương án ứng phó tại chỗ dưới sự giám sát chặt chẽ.

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Tàu thuyền neo đậu tại cảng cá Tân Sơn (xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên) để tránh trú bão. Ảnh: Tư liệu

Theo đó, tỉnh nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi, dừng toàn bộ hoạt động đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản và các hoạt động khác tại vùng cửa sông, ven biển và ngoài khơi. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các địa phương khẩn trương kêu gọi, kiểm đếm và hướng dẫn tàu thuyền vào nơi tránh trú, sắp xếp neo đậu an toàn trước 19h ngày 3/7.

Tính đến sáng cùng ngày, cơ quan chức năng đã kiểm đếm, quản lý và giữ liên lạc thông suốt với 1.134 phương tiện cùng 2.843 lao động. Trong đó, 928 phương tiện đã vào bến bãi neo đậu an toàn; 147 phương tiện đang hoạt động trên hệ thống sông địa phương và vùng biển các tỉnh (Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Nghệ An, An Giang) đã nắm bắt thông tin để chủ động tránh trú. Riêng tàu Hoàng Nguyên Sumit cùng 11 thuyền viên làm nhiệm vụ bảo vệ giàn khí mỏ Thái Bình - Hàm Rồng hiện duy trì liên lạc ổn định, sẵn sàng phương án ứng phó tại chỗ dưới sự giám sát chặt chẽ.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân xã ven biển chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan khẩn trương di dời các hộ lao động nuôi ngao, nuôi trồng thủy sản, hải sản các vùng bãi thấp ven sông, ven biển; đóng các cửa khẩu, băng két qua đê biển, đê cửa sông. Các công việc trên phải hoàn thành trước 20h ngày 3/7.  

Các địa phương tổ chức cắt tỉa cành cây, chằng chống nhà cửa, sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại tài sản của nhân dân khi thiên tai xảy ra; phối hợp với đơn vị liên quan chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện tại các khu vực trọng điểm chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão, mưa để sẵn sàng ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra; chỉ đạo triển khai các biện pháp bảo vệ nhà cửa, kho tàng, công trình công cộng, cơ sở hạ tầng và sản xuất. 

Cùng với đó, chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương khơi thông dòng chảy, triệt để tiêu nước trên mặt ruộng bảo vệ sản xuất; sẵn sàng kích hoạt các trạm bơm điện để bơm tiêu úng khi có yêu cầu.  

Do bão số 1 diễn biến phức tạp vào cao điểm sản xuất vụ mùa, nguy cơ mưa lớn gây ngập úng diện rộng đối với 2.540 ha mạ và 30.000 ha lúa mới cấy, tỉnh Hưng Yên chỉ đạo các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn đã mở tối đa các cống để tiêu kiệt nước đệm trong hệ thống nội đồng. 

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu các đơn vị thủy nông phối hợp với ngành điện rà soát lưới điện, bảo đảm nguồn điện thông suốt để sẵn sàng vận hành các trạm bơm tiêu đầu mối và trạm bơm cục bộ, quyết tâm bảo vệ sản xuất nông nghiệp, các khu công nghiệp và khu đô thị tập trung.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tuyệt đối không lơ là, chủ quan; chủ động đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trước, trong và sau khi bão đổ bộ.

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Bão số 1 hướng vào Quảng Ninh, Bắc Bộ mưa rất to từ đêm nay

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 1 đang hoạt động trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa và tiếp tục di chuyển về phía Vịnh Bắc Bộ. Dự báo bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Quảng Ninh, gây gió mạnh, sóng lớn, nước dâng, mưa to tại Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa trong những ngày tới.

Ngọc Hoà/VOV.VN
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