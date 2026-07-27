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Hai vợ chồng ở Đắk Lắk tử vong khi đi bắt hến trên sông Kỳ Lộ

Thứ Hai, 15:54, 27/07/2026
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VOV.VN - Trong lúc đi bắt hến trên sông Kỳ Lộ, đoạn giáp ranh xã Tuy An Bắc, một cặp vợ chồng ở xã Đồng Xuân (Đắk Lắk) không may gặp nạn, tử vong.

Chiều 27/7, lãnh đạo UBND xã Đồng Xuân (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến hai vợ chồng tử vong.

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Khu vực Sông Kỳ Lộ - nơi xảy ra sự việc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h30 cùng ngày, lực lượng chức năng nhận được tin báo của người dân về việc một cặp vợ chồng trong quá trình đi bắt hến trên sông Kỳ Lộ, đoạn giáp ranh xã Tuy An Bắc, không may bị đuối nước.

Hai nạn nhân được xác định là ông Phạm Khởi Ng. (SN 1954) và bà Đoàn Thị Đ. (SN 1963), cùng trú tại thôn Tân Hòa, xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an phối hợp cùng các đơn vị chức năng và người dân tổ chức tìm kiếm, cứu hộ. Tuy nhiên, cả hai nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng tử vong.

Thi thể các nạn nhân sau đó được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự theo phong tục địa phương.

Theo nhận định ban đầu, trong quá trình khai thác hến, hai nạn nhân có thể gặp khu vực nước sâu, dòng chảy mạnh hoặc hố xoáy dẫn đến đuối nước.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Theo Công an xã Đồng Xuân, thời gian qua đơn vị đã nhiều lần tuyên truyền, khuyến cáo về những nguy cơ mất an toàn khi khai thác hến trên sông Kỳ Lộ. Tuy nhiên, vụ tai nạn đặc biệt thương tâm vừa xảy ra cho thấy nguy cơ đuối nước vẫn luôn hiện hữu.

Qua vụ việc, Công an xã Đồng Xuân khuyến cáo người dân tuyệt đối không chủ quan khi xuống sông bắt hến; không khai thác tại khu vực nước sâu, dòng chảy xiết, địa hình phức tạp hoặc có hố xoáy; không đi bắt hến một mình mà cần có người đi cùng để hỗ trợ khi xảy ra sự cố.

Bên cạnh đó, người dân cần trang bị áo phao hoặc các phương tiện bảo hộ cần thiết khi làm việc dưới nước; không đưa trẻ em đến khu vực khai thác hến và luôn giám sát chặt chẽ trẻ để phòng ngừa tai nạn đuối nước.

Minh Minh/VTC News
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