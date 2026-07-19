Tìm kiếm một trẻ em bị đuối nước tại sông Trà Lọt ở Đồng Tháp
VOV.VN - Ngày 19/7, các lực lượng chức năng và gia đình nạn nhân tiếp tục tìm kiếm tung tích của một trẻ em tại xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp bị đuối nước mất tích.
Theo Công an xã Cái Bè, vào 16 giờ ngày 17/7, em Nguyễn T.N. (sinh năm 2019, ngụ ấp 4, xã Cái Bè) đang tắm tại chân cầu Trà Lọt, sông Trà Lọt thì không may bị đuối nước. Dòng nước chảy xiết khiến nạn nhân mất tích.
Nhận tin báo, công an xã Cái Bè phối hợp các lực lượng chức năng và gia đình nạn nhân tìm kiếm nhưng vẫn chưa phát hiện tung tích nạn nhân. Công an xã Cái Bè thông báo đến các đơn vị chức năng và người dân để tiếp tục truy tìm em Nguyễn T.N. mất tích với đặc điểm khi tắm sông: không mặc áo, mặc quần thun dài màu xanh dương.
Tỉnh Đồng Tháp có hệ thống sông, rạch chằng chịt. Thời gian gần đây, đã xảy ra nhiều vụ đuối nước đối với trẻ em. Do đó, vấn đề phòng ngừa tai nạn, thương tích do đuối nước cần được cộng đồng quan tâm; trong đó, giải pháp cần thiết là trang bị kỹ năng bơi lội cho trẻ em.