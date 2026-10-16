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Hai vợ chồng ở Nghệ An bị ong đốt, phải nhập viện cấp cứu

Thứ Sáu, 17:56, 16/10/2026
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VOV.VN - Hai vợ chồng ở Nghệ An bất ngờ bị đàn ong tấn công khi đang làm việc trên đồi, với nhiều vết đốt ở vùng đầu, mặt, cổ và tay. Sau khi xuất hiện các triệu chứng choáng váng, buồn nôn, khó thở, cả hai được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An điều trị.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra sự việc, hai vợ chồng đang làm việc trên đồi, cách vị trí có người khai thác tổ ong khoảng 40 m thì bất ngờ bị đàn ong tấn công.

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Hai vợ chồng bị ong đốt đang được điều trị tại bệnh viện ở Nghệ An. (Ảnh: Minh Châu).

Người dân xung quanh đã đưa hai người đến cấp cứu tại bệnh viện tuyến cơ sở, trước khi chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Tại bệnh viện, các bác sĩ ghi nhận cả hai người bệnh có nhiều vết đốt tập trung ở vùng đầu, mặt, cổ và tay. Sau khi bị ong đốt, cả hai xuất hiện các triệu chứng choáng váng, buồn nôn, khó thở, sốt và ngứa.

Các bác sĩ tiến hành đánh giá dấu hiệu sinh tồn, mức độ tổn thương và nguy cơ phản ứng toàn thân do nọc ong; đồng thời xử trí, điều trị theo tình trạng lâm sàng và tiếp tục theo dõi để kịp thời phát hiện, xử lý các biến chứng có thể xảy ra.

Theo các bác sĩ, ong đốt nhiều lần có thể gây nhiễm độc do nọc ong, dẫn đến tổn thương cơ, tổn thương thận cấp và các biến chứng nguy hiểm khác. Một số trường hợp có thể xuất hiện phản ứng dị ứng nghiêm trọng, gây khó thở, tụt huyết áp, đe dọa tính mạng. Mức độ nguy hiểm phụ thuộc vào loài ong, số lượng vết đốt, vị trí bị đốt và tình trạng sức khỏe của từng người.

Để phòng tránh tai nạn do ong đốt, các bác sĩ khuyến cáo người dân không tự ý tiếp cận, khai thác tổ ong khi chưa có phương tiện và biện pháp bảo hộ phù hợp. Khi phát hiện tổ ong, cần giữ khoảng cách an toàn, tránh rung động hoặc có hành động kích động đàn ong.

Nếu bị ong tấn công, cần nhanh chóng rời khỏi khu vực, tìm nơi trú ẩn an toàn, không đứng lại đập ong hoặc tự phá tổ. Nếu còn ngòi ong cắm trên da, chỉ loại bỏ khi có thể thực hiện an toàn, không làm chậm việc thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Người bị đốt nhiều vết hoặc xuất hiện các triệu chứng như chóng mặt, buồn nôn, khó thở cần được đưa đến cơ sở y tế để cấp cứu và theo dõi kịp thời. Không tự ý đắp lá hoặc bôi các chất không rõ nguồn gốc lên vết đốt.

Bá Thăng/VOV.VN
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