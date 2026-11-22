Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 18h ngày 22/11, một thanh niên (27 tuổi) điều khiển xe máy mang biển kiểm soát tỉnh Đồng Tháp lưu thông trên đường tỉnh 864, hướng đi từ Gò Công về Mỹ Tho. Khi phương tiện này vừa đi qua cầu Xuân Hòa, đoạn thuộc địa bàn xã Bình Ninh, tỉnh Đồng Tháp bất ngờ va chạm với xe máy khác do một phụ nữ (48 tuổi) điều khiển đang lưu thông cùng chiều trên đường. Vụ va chạm làm cả 2 người cùng phương tiện té ngã xuống mặt đường. Sau vụ tai nạn, người phụ nữ tử vong tại chỗ còn người thanh niên bị thương đã được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Hiện trường vụ va chạm giao thông tại đường tỉnh 864 khiến 1 người tử vong

Nhận được tin báo, Phòng cảnh sát giao thông-công an tỉnh Đồng Tháp điều lực lượng khẩn trương có mặt tại hiện trường phối hợp công an xã Bình Ninh cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiến hành điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Gần đây, trên đường tỉnh 864 tuy mật độ phương tiện lưu thông không nhiều nhưng đã xảy ra nhiều vụ va chạm, tai nạn giao thông.. Một trong những nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông là người điều khiển phương tiện vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ, thiếu quan sát...