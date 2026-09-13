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Tạm ngưng bếp ăn tập thể tại Công ty Scavi Huế để điều tra vụ ngộ độc thực phẩm

Chủ Nhật, 12:14, 13/09/2026
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VOV.VN - Liên quan vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Công ty Scavi Huế, đến ngày 12/9, đã có 174 bệnh nhân đang được điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố. Bếp ăn tập thể cung cấp suất ăn cho công nhân được yêu cầu tạm ngưng hoạt động để phục vụ điều tra, xác định nguyên nhân.

Chiều 12/9, Sở Y tế thành phố Huế có văn bản yêu cầu tạm ngưng hoạt động bếp ăn tập thể do Công ty TNHH MTV Huế Thành cung cấp suất ăn tại Công ty Scavi Huế cho đến khi xác định được nguyên nhân vụ việc.

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Bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm được điều trị, chăm sóc sức khỏe tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2

Sở Y tế yêu cầu Công ty Scavi Huế phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình điều tra, xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm.

Cùng ngày, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế thành phố Huế khẩn trương điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm và làm rõ nguyên nhân vụ việc. Các cơ sở điều trị được yêu cầu tập trung nguồn lực, tích cực điều trị bệnh nhân, không để ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người bệnh.

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Lãnh đạo thành phố Huế cùng lãnh đạo Sở Y tế thành phố Huế thăm các bệnh nhân ngộ độc thực phẩm

Cục An toàn thực phẩm đề nghị cơ quan chức năng xác định nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc; đồng thời lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm, tìm nguyên nhân.

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Các cơ sở điều trị được yêu cầu tập trung nguồn lực, tích cực điều trị bệnh nhân bị ngộ độc

Trường hợp phát hiện vi phạm về an toàn thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu xử lý nghiêm và công khai kết quả nhằm kịp thời cảnh báo cộng đồng.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu, bảo đảm vệ sinh trong quá trình sơ chế, chế biến, vận chuyển và bảo quản; thực hiện nghiêm việc kiểm thực ba bước và lưu mẫu thực phẩm.

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174 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế

VOV.VN - Đến chiều 12/9, thành phố Huế ghi nhận 174 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm liên quan công nhân Công ty Dệt may Scavi Huế. Các bệnh nhân đang được điều trị tại 2 cơ sở y tế; ngành Y tế thành phố Huế đã lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xét nghiệm, xác định nguyên nhân.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
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