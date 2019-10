Hàng không, đường bộ gần như tê liệt ở Nam Trung Bộ do bão số 5

Hàng trăm chuyến bay bị ảnh hưởng



Do ảnh hưởng của cơn bão số 5 (bão Matmo) tại khu vực Nam Trung bộ, các hãng hàng không trong nước vừa công bố điều chỉnh kế hoạch khai thác các chuyến bay đến, đi từ Nha Trang, Phú Yên, Quy Nhơn, Đà Lạt, Pleiku, Buôn Ma Thuột.

Các hãng hàng không vừa công bố điều chỉnh kế hoạch khai thác hàng loạt chuyến bay đi đến Nha Trang, Phú Yên, Quy Nhơn, Đà Lạt…

Các chuyến bay nội địa của Vietnam Airlines và Jetstar Pacific bị ảnh hưởng dây chuyền do cơn bão số 5.

Vietnam Airlines và Jetstar Pacific khuyến nghị hành khách đang có kế hoạch đến, đi từ các sân bay tại khu vực Nam Trung Bộ trong thời gian này nên thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết và thông tin từ hai hãng.

Hành khách trên các chuyến bay bị ảnh hưởng bởi bão sẽ được Vietnam Airlines và Jetstar Pacific hỗ trợ theo quy định.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 5, Vietjet điều chỉnh lịch khai thác các chuyến bay trong ngày 31/10, cụ thể như sau:

Do ảnh hưởng của cơn bão số 5, Vietjet điều chỉnh lịch khai thác các chuyến bay trong ngày 31/10.

Ngưng khai thác các chuyến bay VJ126, VJ183 giữa TP.HCM và Hà Nội, VJ628 chặng TP.HCM – Đà Nẵng. Hành khách trên các chuyến bay bị ảnh hưởng sẽ được hỗ trợ theo chính sách của công ty và chuyển sang các chuyến tiếp theo.

Lùi giờ khởi hành các chuyến bay trong ngày giữa TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Seoul (Hàn Quốc) và Nha Trang, các chuyến bay giữa TP.HCM và Quy Nhơn, Chu Lai.

Một số chuyến bay nội địa và quốc tế trong ngày của hãng cũng sẽ bị ảnh hưởng dây chuyền và được điều chỉnh lịch khai thác.

Tình huống chuyến bay bị ảnh hưởng do nguyên nhân thời tiết gây phát sinh chi phí lớn cho hãng hàng không nhưng an toàn cho hành khách luôn được đặt lên hàng đầu. Các hãng hàng không xin cáo lỗi và mong hành khách thông cảm về những phiền phức, ảnh hưởng tới lịch bay do tình hình thời tiết diễn biến bất thường.

Máy bay chuyển địa điểm hạ cánh vì thời tiết xấu ở Gia Lai

Do thời tiết tại tỉnh Gia Lai trong hôm nay rất xấu nên các chuyến bay không thể hạ cánh tại sân bay Pleiku, buộc phải chuyển địa điểm.

Đại diện Cảng hàng không Pleiku, do thời tiết xấu, mưa và mây mù dày đặc, các chuyến bay sáng nay đến sân bay Pleiku đều không hạ cánh được.

Cụ thể, chuyến bay từ Hà Nội đến Pleiku của hãng hàng không Vietjet Air phải đổi địa điểm hạ cánh từ Pleiku xuống Sân bay Phù Cát, tỉnh Bình Định. Chuyến của hãng hàng không Jetstar Pacific từ Sân bay Tân Sân Nhất đến Pleiku buộc phải quay trở lại TP Hồ Chí Minh.

Trạm BOT Nam Bình Định (Công ty TNHH Đầu tư BOT Bình Định) xả trạm, không thu phí do mất điện kéo dài. Đồng thời mưa to, gió lớn thổi từ Đông sang Tây nên không thể mở cabin để bán vé. Ảnh: GT

“Các chuyến bay từ Pleiku, trong hôm nay còn một số chuyến bay của các hãng hàng không từ Pleiku đi Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, hành khách đã làm xong thủ tục nhưng đang đợi thời tiết mới biết có cất cánh được hay không”, đại diện Cảng hàng không Pleiku cho hay.

QL1 qua Bình Định ngập sâu, BOT xả trạm thu phí, dỡ dải phân cách

Theo Cục Quản lý đường bộ III (Tổng cục ĐBVN- Bộ GTVT), đến trưa 31/10, đoạn QL1 qua địa bàn Bình Định, nhiều đoạn ngập sâu trong nước đến gần nửa mét.

Việc di chuyển qua địa bàn xã Mỹ Châu và thị trấn Bình Dương (huyện Phù Mỹ) ngập sâu trong nước rất khó khăn và nguy hiểm. Ảnh GT.

Cụ thể, đoạn qua địa bàn xã Mỹ Châu và thị trấn Bình Dương (huyện Phù Mỹ) ngập sâu trong nước phần bên phải tuyến, đoạn từ Km1155 - Km1156 và Km1161 - Km1164 qua địa bàn huyện Phù Mỹ ngập trong nước đến 0,1m, nhiều đoạn ngập sâu gần nửa mét khiến giao thông qua khu vực bị ách tắc.

Ông Trần Đức Trung, Phó cục trưởng Cục QLĐB III trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó bão số 5 tại Bình Định cho biết: Hiện tại, đơn vị đang chỉ đạo Chi cục QLĐB III.2 cùng với đơn vị quản lý bảo trì tiến hành cẩu, nâng dải phân cách cứng để tiêu thoát nước, đảm bảo giao thông thông suốt. Đồng thời, cử cán bộ túc trực thường xuyên trên tuyến kiểm tra, kịp thời phát hiện những điểm ngập để có phương án xử lý nhanh nhất, duy trì giao thông qua khu vực, đặc biệt là tuyến QL1.

QL1 qua Bình Định ngập sâu trong nước khiến giao thông phần bên phải tuyến không được duy trì. Ảnh GT.

Liên quan đến vấn đề đảm bảo giao thông QL1 qua Bình Định, ông Trần Đức Trung cho biết thêm, từ khoảng 23h ngày 30/10 đến 2h45 ngày 31/10, đơn vị đã chứng kiến và lập biên bản ghi nhận Trạm BOT Nam Bình Định (Công ty TNHH Đầu tư BOT Bình Định) xả trạm, không thu phí do mất điện kéo dài. Đồng thời mưa to, gió lớn thổi từ Đông sang Tây nên không thể mở cabin để bán vé.

Hiện tại, lực lượng CSGT và cơ quan chức năng địa phương cũng được tăng cường để điều tiết giao thông ở những khu vực ngập nước. Đảm bảo an toàn về người và tài sản trước diễn biến phức tạp của bão lũ./.