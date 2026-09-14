Hãy nhẹ nhàng khi “chạm” vào Hồ Gươm

VOV.VN - Một hàng cây, ghế đá, tiếng chuông đồng hồ, mặt nước sớm mai…những điều tưởng nhỏ bé ấy qua năm tháng đã trở thành miền nhớ của mỗi người. Vì thế, mỗi lần “chạm” vào Hồ Gươm cũng là chạm vào cả một vùng ký ức.
VOV.VN - Theo phương án quy hoạch đang được lấy ý kiến, trụ sở HĐND - UBND TP Hà Nội hiện nay sẽ được phá dỡ để xây dựng một trụ sở mới cao 9 tầng nổi, 4 tầng hầm.
VOV.VN - Hà Nội cần những quảng trường, trung tâm và biểu tượng kiến trúc mới cho thế kỷ XXI. Nhưng những khát vọng ấy có nhất thiết phải tiếp tục đặt quanh Hồ Gươm - một không gian di sản vốn đã mang trên mình quá nhiều lớp lịch sử?
VOV.VN - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, hiện nay mới chỉ là bước xin ý kiến về mặt bằng, còn việc xây dựng các công trình mới là bước sau và sẽ phải tính toán rất kỹ lưỡng.