Hãy nhẹ nhàng khi “chạm” vào Hồ Gươm

Chủ tịch Hà Nội: Xây thêm công trình quanh hồ Gươm phải được tính toán kỹ lưỡng

VOV.VN - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, hiện nay mới chỉ là bước xin ý kiến về mặt bằng, còn việc xây dựng các công trình mới là bước sau và sẽ phải tính toán rất kỹ lưỡng.