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Hãy nhẹ nhàng khi “chạm” vào Hồ Gươm
Thứ Hai, 09:54, 14/09/2026

Hãy nhẹ nhàng khi “chạm” vào Hồ Gươm

VOV.VN - Một hàng cây, ghế đá, tiếng chuông đồng hồ, mặt nước sớm mai…những điều tưởng nhỏ bé ấy qua năm tháng đã trở thành miền nhớ của mỗi người. Vì thế, mỗi lần “chạm” vào Hồ Gươm cũng là chạm vào cả một vùng ký ức.

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