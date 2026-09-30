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Hè phố duy nhất ở Hà Nội có 3 hàng cây cổ thụ
Thứ Tư, 09:26, 30/09/2026

Hè phố duy nhất ở Hà Nội có 3 hàng cây cổ thụ

VOV.VN - Phố Phan Đình Phùng là con phố duy nhất của Hà Nội có tới 3 hàng cây cổ thụ hai bên đường, trong đó một bên vỉa hè có hai hàng cây cổ thụ song song, thẳng tắp, tạo nên vẻ đẹp xanh mát đặc biệt cho con phố này suốt hàng trăm năm qua.

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PV/VOV Giao thông
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