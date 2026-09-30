Hè phố duy nhất ở Hà Nội có 3 hàng cây cổ thụ

VOV.VN - Phố Phan Đình Phùng là con phố duy nhất của Hà Nội có tới 3 hàng cây cổ thụ hai bên đường, trong đó một bên vỉa hè có hai hàng cây cổ thụ song song, thẳng tắp, tạo nên vẻ đẹp xanh mát đặc biệt cho con phố này suốt hàng trăm năm qua.
VOV.VN - Dự án cải tạo, chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật khu vực hè phố Trần Nhân Tông và cổng Công viên Thống Nhất (đoạn từ phố Nguyễn Đình Chiểu đến phố Trần Bình Trọng) góp phần hình thành không gian quảng trường, phố đi bộ hiện đại kết hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, cộng đồng.
VOV.VN - Sau phản ánh của Báo Điện tử TNVN về tình trạng thi công kéo dài, gây bụi bặm và ảnh hưởng đến việc đi lại trên phố Trần Thủ Độ, phường Yên Sở đã chỉ đạo các đơn vị thi công tăng cường quản lý hiện trường, bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn giao thông và đẩy nhanh tiến độ. Dự kiến hoàn thành trước 20/6.
VOV.VN - Nhiều tháng qua, người dân trên phố Trần Thủ Độ (phường Yên Sở) phải sống chung với cảnh vỉa hè đào bới ngổn ngang do thi công lát đá kéo dài. Bụi bặm, nắng nóng và việc đi lại khó khăn đang ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt của người dân.