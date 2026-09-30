Hè phố duy nhất ở Hà Nội có 3 hàng cây cổ thụ

Vỉa hè phố Trần Thủ Độ (Hà Nội): Đào bới kéo dài, dân khốn khổ giữa nắng nóng

VOV.VN - Nhiều tháng qua, người dân trên phố Trần Thủ Độ (phường Yên Sở) phải sống chung với cảnh vỉa hè đào bới ngổn ngang do thi công lát đá kéo dài. Bụi bặm, nắng nóng và việc đi lại khó khăn đang ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt của người dân.