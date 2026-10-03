Hiệu trưởng có thể cho học sinh học trực tuyến khi mưa lớn, triều cường

Trước tình hình thời tiết TP.HCM mưa lớn, nhiều khu vực ngập sâu như những ngày gần đây, ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết, trong trường hợp này, hiệu trưởng có thể tổ chức cho học sinh học trực tuyến.

Học sinh tan học sau cơn mưa lớn trên một tuyến đường ngập ở TP.HCM (ảnh: Tỷ Huỳnh)

Quy định này căn cứ theo thông tư 09 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức dạy và học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông, trong đó người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông quyết định hình thức tổ chức dạy học trực tuyến hỗ trợ dạy học trực tiếp tại cơ sở giáo dục phổ thông; đồng thời tổ chức dạy học trực tuyến thay thế dạy học trực tiếp tại cơ sở giáo dục phổ thông trong thời gian học sinh không đến trường để học tập vì lý do bất khả kháng. Do đó, tùy điều kiện thời tiết của từng địa phương và thời khóa biểu, hiệu trưởng có quyền chủ động tổ chức hình thức học tập phù hợp.

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã có văn bản gửi các cơ sở giáo dục trên địa bàn về việc bảo đảm an toàn cho học sinh trên đường đến trường. Trong đó, các trường phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát các tuyến đường, khu vực học sinh thường xuyên di chuyển đến trường có nguy cơ mất an toàn. Trên cơ sở đó, phối hợp xây dựng phương án cụ thể cho từng vị trí, từng nhóm học sinh có nguy cơ cao, không để học sinh tự di chuyển qua khu vực nguy hiểm khi chưa bảo đảm điều kiện an toàn.

Tuỳ vào tình hình thực tế, nhà trường và địa phương xác định rõ điều kiện thời tiết, mực nước và các tình huống buộc tạm dừng đưa đón, duy trì thông tin giữa nhà trường, phụ huynh học sinh và học sinh để chủ động thực hiện.