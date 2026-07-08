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Hỏa hoạn trong đêm tại chợ Cộn, Quảng Trị gây cháy 4 ki-ốt hàng hóa

Thứ Tư, 21:57, 08/07/2026
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VOV.VN - Tối nay (8/7), xảy ra vụ cháy ki-ốt tại chợ Cộn, phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị (thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cũ).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 8/7, đám cháy bùng phát tại một ki-ốt trong khu vực chợ Cộn, sau đó nhanh chóng lan sang các khu vực lân cận. Bên trong các ki-ốt chứa nhiều vật liệu dễ cháy.

hoa hoan trong dem tai cho con, quang tri gay chay 4 ki-ot hang hoa hinh anh 1
Xảy ra cháy chợ Cộn

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng công an, quân sự khẩn trương điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường triển khai công tác dập lửa, ngăn đám cháy lan rộng. 

hoa hoan trong dem tai cho con, quang tri gay chay 4 ki-ot hang hoa hinh anh 2
Lực lượng chức năng hỗ trợ di dời hàng hóa trong các ki-ốt ra bên ngoài

Đến 21 giờ, lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy. Thống kê ban đầu, vụ hỏa hoạn làm 4 kiốt hàng hóa bị cháy. Trong quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng cùng người dân đã di chuyển nhiều hàng hóa còn lại đến nơi an toàn, hạn chế thiệt hại.

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Các lực lượng chữa cháy tại chợ Cộn

Hiện, cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung
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