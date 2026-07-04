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Xe tải bốc cháy khi lưu thông trên cao tốc Bắc - Nam qua tỉnh Quảng Trị

Thứ Bảy, 12:06, 04/07/2026
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VOV.VN - Sáng nay (4/7), một chiếc xe tải đang lưu thông trên tuyến cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ, đoạn qua xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cũ) bất ngờ bốc cháy.

Theo thông tin từ Công an xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị, khoảng 9 giờ sáng nay, một chiếc xe tải (chưa xác định biển kiểm soát) đang lưu thông trên cao tốc Vạn Ninh- Cam Lộ theo hướng Bắc-Nam. Khi xe di chuyển đến Km700 trên cao tốc đoạn qua xã Kim Ngân thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

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Xe tải bốc cháy khi đang lưu thông trên cao tốc Bắc- Nam

Chỉ trong thời gian ngắn, ngọn lửa bao trùm toàn bộ phương tiện. Dù tài xế đã kịp thời xử lý ban đầu, chiếc xe vẫn bị lửa thiêu rụi hoàn toàn. Vụ cháy xe trên cao tốc gây ra ùn tắc giao thông, các phương tiện lưu thông theo hướng Bắc-Nam di chuyển khó khăn, ùn tắc kéo dài nhiều km.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy, phân luồng giao thông và bảo đảm an toàn cho các phương tiện đi qua khu vực.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung
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