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Hoả hoạn xảy ra trên tầng 5 khách sạn ở Đà Lạt

Thứ Năm, 21:54, 12/11/2026
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VOV.VN - Chiều tối 12/11, một vụ hoả hoạn xảy ra trên tầng 5 một khách sạn ở Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, rất may không có thương vong.

Khoảng 18h ngày 12/11 tại một khách sạn trên đường Bà Triệu, phường Xuân Hương- Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng bất ngờ xảy ra hoả hoạn.

Một số người dân đi đường cho biết nhìn thấy có khói bốc lên trên tầng 5 của khách sạn.

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Lực lượng chữa cháy nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Phát hiện có hoả hoạn, khách lưu trú ở những tầng dưới trong khách sạn nhanh chóng chạy ra bên ngoài.

Nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Lâm Đồng điều động hàng chục cán bộ chiến sĩ cùng nhiều phương tiện chữa cháy chuyên dụng nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Phát hiện có một người đàn ông đang mắc kẹt trên ban công tầng 5 lực lượng chữa cháy sử dụng xe thang tiếp cận và đưa người đàn ông xuống đất an toàn.    

hoa hoan xay ra tren tang 5 khach san o Da lat hinh anh 2
Sử dụng xe thang tiếp cận tầng 5 khách sạn giải cứu người đàn ông mắc kẹt.

Đến khoảng 18h30 cùng ngày, vụ cháy được khống chế. Lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra hiện trường xác định nguyên nhân dẫn đến vụ hoả hoạn.

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Cháy quán ăn ở trung tâm Đà Lạt

VOV.VN - Trong lúc chủ quán đang nấu ăn, ngọn lửa bất ngờ bùng lên, cháy lan vào nhiều vật dụng bên trong quán. Vụ cháy quán ăn không gây thiệt hại về người.

Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên
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