Lâm Đồng phát hiện có người tử vong trong vụ cháy nhà ở Đà Lạt
VOV.VN - Chiều tối 9/7, liên quan vụ cháy nhà của một hộ dân ở khu vực trung tâm Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, thông tin từ chính quyền địa phương cho biết, đã phát hiện có một trường hợp tử vong.
Thông tin từ UBND phường Xuân Hương- Đà Lạt, sau khi dập tắt đám cháy lực lượng cứu hộ phát hiện một người đàn ông là chủ nhà 60 tuổi tử vong trong vụ cháy.
Trước đó trong quá trình dập lửa khống chế vụ cháy lực lượng cứu hộ phường Xuân Hương- Đà Lạt và Công an tỉnh Lâm Đồng đã đưa được 4 người ra khỏi đám cháy an toàn.
Trước đó, khoảng 14h ngày 9/7, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà của một hộ dân trên đường Trương Công Định, phường Xuân Hương – Đà Lạt gần khu Hoà Bình và chợ Đà Lạt.
Người dân sống gần vụ cháy phát hiện lửa bùng phát từ tầng hầm của căn nhà nên hô hoán và sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng không thành.
Tiếp nhận thông tin về vụ cháy lực lượng chức năng phường Xuân Hương – Đà Lạt phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng huy động cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều xe chữa cháy đến hiện trường triển khai công tác cứu hỏa. Do đám cháy xuất phát từ tầng hầm rồi nhanh chóng lan rộng, phát tán lượng lớn khói đen nên việc tiếp cận hiện trường gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng 15h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.
Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đang triển khai việc điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ cháy và tình huống khiến một trường hợp tử vong.