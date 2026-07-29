Tăng ca đêm, vượt mưa lũ thi công trường học biên giới ở Sơn La

Trên công trường tại 13 xã biên giới Sơn La, các dự án cơ bản đã hoàn thiện toàn bộ phần thô và đang gấp rút bước vào công tác hoàn thiện, triển khai thi công hạ tầng kỹ thuật, tập kết trang thiết bị và thực hiện công tác lắp đặt… khối lượng thi công đã đạt từ 80-90%. Một số trường có tiến độ dẫn đầu, khối lượng thi công hoàn thành trên 90% như tại các xã Yên Sơn, Mường Hung, Lóng Phiêng…

Các công trình đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Các nhà thầu đang huy động tối đa máy móc, thiết bị, cùng hàng trăm công nhân làm việc liên tục, tăng ca thêm vào ban đêm và linh hoạt điều chỉnh khung giờ thi công phù hợp với điều kiện thời tiết mùa mưa lũ.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn như giá nhiên liệu biến động đã tác động trực tiếp và gây hiệu ứng dây chuyền đến toàn bộ chi phí đầu vào của các dự án, thiếu nhân công lao động, thời tiết diễn biến phức tạp… song 13 công trình vẫn đảm bảo tiến độ thi công, giải ngân, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/8 tới.

Thiết bị giáo dục đã được tập kết sẵn sàng phục vụ năm học mới tại Trường nội trú liên cấp TH-THCS xã Mường Hung.

Tăng ca đêm, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đảm bảo tiến độ.

Là đơn vị chủ đầu tư 5/13 dự án trường nội trú liên cấp trên địa bàn, ông Nguyễn Đức Toàn, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Sơn La, chia sẻ: "Giá vật liệu xây dựng giao đến chân công trình tăng cao so với dự toán ban đầu làm giá ca máy, thiết bị thi công và đơn giá nhân công cũng tăng theo. Nguồn cung lao động tại địa phương, nhất là lao động có chuyên môn, tay nghề, kỹ thuật thi công chưa đáp ứng yêu cầu; thời tiết mưa lớn kéo dài cũng ảnh hưởng tới điều kiện thi công các công trình".

Lãnh đạo tỉnh Sơn La thường xuyên kiểm tra tiến độ xây dựng tại các công trình trường nội trú liên cấp.

"Để khắc phục khó khăn, chủ đầu tư đã quyết liệt chỉ đạo các đơn vị tham gia thực hiện dự án tập trung đầy đủ máy móc, thiết bị; khắc phục khó khăn về thời tiết, tổ chức tăng ca, tăng kíp, thi công khoa học. Đồng thời, chỉ đạo tư vấn giám sát bám sát hiện trường, theo sát tiến trình thi công, quản lý chặt chẽ khối lượng, chất lượng, mỹ quan công trình; chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đưa công trình vào khai thác, sử dụng và tổ chức khai giảng năm học mới", ông Nguyễn Đức Toán cho biết thêm.