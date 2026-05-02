Nhiều trẻ nhập viện cấp cứu vì đuối nước trong 3 ngày của kỳ nghỉ lễ

Thứ Bảy, 16:54, 02/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 2/5, Bệnh viện Nhi Trung ương thông tin về 4 ca cấp cứu đuối nước trong kỳ nghỉ lễ. Trong đó, có trẻ bị đuối nước ở bể bơi, ao, trẻ gặp nạn khi đi tắm biển.

Theo ghi nhận, chỉ trong 3 ngày 29/4-1/5, Khoa Cấp cứu và Chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương đã liên tiếp tiếp nhận 4 trường hợp trẻ đuối nước.

Chỉ trong 3 ngày 29/4-1/5, Khoa Cấp cứu và Chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương đã liên tiếp tiếp nhận 4 trường hợp trẻ đuối nước. (Ảnh minh họa)

Trường hợp thứ nhất là trẻ trai 3 tuổi (Hà Nội), bị đuối nước tại bể bơi khi đi du lịch cùng gia đình. Trẻ được phát hiện sớm, nên sau khi được đưa lên trẻ vẫn còn tỉnh. Ngay sau đó, trẻ  được sơ cứu tại bệnh viện địa phương và chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương.

Trường hợp thứ hai là trẻ 8 tuổi (Ninh Bình), gặp nạn khi tắm biển cùng gia đình. Sau khi được đưa lên mặt nước, trẻ được cấp cứu ban đầu với khoảng 2 phút ép tim.

Dù sau đó trẻ có nhịp tim trở lại, bệnh nhi vẫn phải chuyển tuyến trong tình trạng viêm phổi.

"Cả hai trường hợp này đều được phát hiện, xử trí kịp thời, cấp cứu (ép tim) đúng cách nên sức khỏe đã có những chuyển biến tích cực nhưng vẫn cần phải theo dõi tại cơ sở y tế", bác sĩ điều trị thông tin.

Trường hợp thứ ba là một bệnh nhi 6 tuổi bị đuối nước tại ao của gia đình đang phải điều trị bằng các biện pháp hồi sức tích cực như thở máy, chống phù não…

Khi được phát hiện, người nhà đã sơ cứu ban đầu không đúng cách. Trẻ được dốc ngược trong khoảng 2 phút, sau đó mới được ép tim. Sau khi có nhịp tim trở lại, bệnh nhi được chuyển đến cơ sở y tế địa phương, rồi chuyển tiếp đến Bệnh viện Nhi Trung ương.

Do thời gian trẻ bị chìm trong nước lâu cũng như được sơ cứu ban đầu chưa đúng cách, làm mất thời gian vàng, nên khi vào viện tình trạng rất nặng.

Trường hợp cuối cùng là một trẻ 7 tuổi ở Hà Nội, nhập viện tối 1/5 với chẩn đoán viêm phổi hít sau đuối nước khi vui chơi cùng gia đình tại hồ gần nhà.

Bác sĩ cảnh báo, đuối nước là một trong những tai nạn thương tích phổ biến ở trẻ nhỏ, đồng thời là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở nhóm trẻ 5-14 tuổi. Nguy cơ này thường gia tăng trong các dịp nghỉ lễ và mùa hè, khi trẻ tham gia nhiều hoạt động vui chơi dưới nước.

Vì thế, sự giám sát của người lớn khi trẻ tham gia các hoạt động dưới nước là rất quan trọng. Hãy luôn quan sát trẻ trong tầm mắt, không nên xem nhân viên cứu hộ hay các thiết bị hỗ trợ như phao bơi là biện pháp thay thế hoàn toàn, bởi tai nạn vẫn có thể xảy ra trong thời gian rất ngắn.

Đuối nước thường diễn ra âm thầm, không có dấu hiệu kêu cứu rõ ràng và tiến triển nhanh kể cả ở vùng nước nông hoặc nơi đông người. Việc nâng cao nhận thức và giám sát chặt chẽ của người lớn đóng vai trò quan trọng trong việc phòng tránh những tai nạn đáng tiếc.

Khi phát hiện trẻ có dấu hiệu đuối nước, cần nhanh chóng đưa trẻ lên bờ, thực hiện ngay sơ cứu trước khi đưa trẻ đến cơ sở y tế. Tuyệt đối không dốc ngược trẻ mà cần thực hiện ép tim ngay khi trẻ ngừng tuần hoàn.

PV/VOV.VN
Tag: đuối nước chết đuối trẻ em bị đuối nước kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5
Tin liên quan

Chiều 1/5, tại bãi biển thuộc phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra vụ đuối nước làm một du khách tử vong.

Chiều 1/5, tại bãi biển thuộc phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra vụ đuối nước làm một du khách tử vong.

VOV.VN - Sau nhiều giờ huy động lực lượng, phương tiện tổ chức tìm kiếm xuyên đêm, sáng 1/5, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã tìm thấy và trục vớt thi thể nạn nhân đuối nước tại đập Gò Lang, xã Vạn Tường.

VOV.VN - Sau nhiều giờ huy động lực lượng, phương tiện tổ chức tìm kiếm xuyên đêm, sáng 1/5, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã tìm thấy và trục vớt thi thể nạn nhân đuối nước tại đập Gò Lang, xã Vạn Tường.

VOV.VN - Chiều 30/4/2026, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi xảy ra hai vụ đuối nước, khiến 1 người tử vong, 1 người mất tích.

VOV.VN - Chiều 30/4/2026, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi xảy ra hai vụ đuối nước, khiến 1 người tử vong, 1 người mất tích.

