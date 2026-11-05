Học sinh, sinh viên khó khăn được vay đến 8 triệu đồng/tháng

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký Quyết định số 50/2026/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Theo đó, mức vay tối đa là 8 triệu đồng/tháng/học sinh, sinh viên. Đáng chú ý, người vay bắt đầu trả nợ gốc và lãi sau 12 tháng kể từ khi kết thúc khóa học. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/1/2027.

Chính sách nhằm hỗ trợ học sinh, sinh viên trang trải chi phí học tập và sinh hoạt trong thời gian theo học tại các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục có hoạt động giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Các khoản chi được hỗ trợ gồm học phí, sách vở, phương tiện học tập, ăn ở, đi lại và những chi phí cần thiết khác.

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Đối tượng được vay vốn là công dân Việt Nam đang theo học tại các cơ sở đào tạo, thuộc một trong các trường hợp: mồ côi cả cha và mẹ; mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động, mất năng lực hành vi dân sự hoặc mất tích; hoặc cả cha và mẹ đều không có khả năng lao động, mất năng lực hành vi dân sự hoặc mất tích theo quy định.

Chính sách cũng áp dụng với học sinh, sinh viên là thành viên của hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật.

Ngoài ra, học sinh, sinh viên có gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn hoặc dịch bệnh trong thời gian theo học cũng thuộc diện được vay vốn. Trường hợp này phải có xác nhận hằng năm của UBND cấp xã nơi cư trú.

Mức vay tối đa 8 triệu đồng/tháng

Theo quyết định, mức vốn cho vay tối đa là 8 triệu đồng/tháng/học sinh, sinh viên. Ngân hàng Chính sách xã hội căn cứ nhu cầu vay vốn của khách hàng và mức thu học phí của cơ sở đào tạo để quyết định số tiền cho vay cụ thể, nhưng không vượt quá mức tối đa quy định.

Ngân hàng Chính sách xã hội có trách nhiệm báo cáo Bộ Tài chính, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét điều chỉnh mức vay tối đa trong từng thời kỳ, phù hợp với biến động giá cả và mức thu học phí.

Việc cho vay được thực hiện thông qua hộ gia đình. Đại diện hộ gia đình đứng tên vay vốn và giao dịch với Ngân hàng Chính sách xã hội. Trường hợp hộ gia đình không còn thành viên nào từ đủ 18 tuổi trở lên, hoặc thành viên còn lại không có khả năng lao động, không có năng lực hành vi dân sự hoặc mất tích theo quy định, học sinh, sinh viên được trực tiếp đứng tên vay vốn.

Về điều kiện vay, học sinh, sinh viên năm thứ nhất phải có giấy báo trúng tuyển hoặc xác nhận của cơ sở đào tạo. Từ năm thứ hai trở đi, hằng năm phải có xác nhận của cơ sở đào tạo về việc đang theo học để ngân hàng làm căn cứ giải ngân.

Bắt đầu trả nợ sau 12 tháng kết thúc khóa học

Trong thời hạn giải ngân vốn vay, khách hàng chưa phải trả nợ gốc và lãi. Tuy nhiên, lãi tiền vay được tính từ ngày nhận khoản vay đầu tiên đến ngày trả hết nợ gốc.

Đáng chú ý, kể từ ngày người học kết thúc khóa học 12 tháng, khách hàng vay vốn phải bắt đầu trả nợ gốc và lãi. Người vay có thể trả nợ trước hạn mà không phải chịu lãi phạt trả nợ trước hạn.

Thời hạn trả nợ do Ngân hàng Chính sách xã hội quyết định, tối đa bằng thời hạn giải ngân vốn vay sau khi trừ đi thời gian người học được cơ sở đào tạo cho phép nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập (nếu có).

Việc trả nợ được chia thành các kỳ hạn, với mức trả mỗi kỳ do ngân hàng quyết định theo nguyên tắc giảm áp lực tài chính tập trung tại một thời điểm cho khách hàng. Riêng đối với các chương trình đào tạo có thời gian không quá một năm, thời hạn trả nợ tối đa bằng hai lần thời hạn giải ngân vốn vay.

Ngân hàng Chính sách xã hội không giải ngân trong thời gian học sinh, sinh viên được nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập, bị buộc thôi học hoặc tự thôi học.

Quyết định số 50/2026/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 1/1/2027. Mức vay tối đa mới được áp dụng đối với các khoản giải ngân kể từ thời điểm này. Các hợp đồng tín dụng đã ký trước đó tiếp tục thực hiện theo những cam kết, quyền và trách nhiệm đã thỏa thuận; riêng quy định điều chỉnh kỳ hạn trả nợ được áp dụng đối với các kỳ hạn tiếp theo kể từ ngày 1/1/2027.

Ngân hàng Chính sách xã hội có trách nhiệm thông báo, hướng dẫn cụ thể những nội dung thay đổi đến khách hàng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người vay.