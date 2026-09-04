Học sinh Sơn La đoạt giải cao trong kỳ thi quốc tế được hỗ trợ tới 60 triệu đồng

Nghị quyết về chính sách khuyến khích nâng cao chất lượng dạy và học trong hoạt động giáo dục và đào tạo được HĐND tỉnh Sơn La thông qua tại Kỳ họp chuyên đề thứ 3 vừa qua; có hiệu lực thi hành từ ngày 7/9/2026; thay thế cho Nghị quyết ban hành từ năm 2019, thay đổi một số đối tượng và đảm bảo mức chi phù hợp với tình hình thực tiễn; phù hợp với quy định về phân cấp quản lý giáo dục khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và các căn cứ pháp lý mới.

Nghị quyết được ban hành góp phần cổ vũ, động viên thầy và trò nỗ lực giảng dạy, học tập.

Theo Nghị quyết, học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp trung học cơ sở sẽ được thưởng từ 200 nghìn đồng đến 30 triệu đồng/người, tùy theo xếp hạng giải và kỳ thi cấp xã, cấp tỉnh, cấp quốc gia. Đối với kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực do Bộ Giáo dục và Đào tạo tuyển chọn sẽ được thưởng từ 15 – 60 triệu đồng/ người (từ giải khuyến khích, giải phụ và các giải Nhất, Nhì, Ba).

Học sinh, sinh viên cấp Trung học phổ thông tham gia đội tuyển trong kỳ thi học sinh giỏi được hỗ trợ 2 triệu đồng/học sinh/tháng (theo thời gian bồi dưỡng thực tế, không quá 3 tháng/kỳ thi); được hỗ trợ 700.000 đồng/ ngày với trường học bồi dưỡng tại địa điểm ngoài tỉnh (không quá 15 ngày/ kỳ thi).

Với các kỳ thi khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động, tổ chức, như: nghiên cứu khoa học kỹ thuật cho học sinh trung học, ý tưởng khởi nghiệp, học sinh đạt giải sẽ được thưởng từ 200.000 – 20 triệu đồng/người.

Mức hỗ trợ một lần cho học sinh trúng tuyển đại học là 3 triệu đồng/người, với học sinh có nơi thường trú tại thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh, con liệt sĩ, con thương binh hạng 1/4, con hộ nghèo, hộ cận nghèo, mồ côi cha mẹ, người khuyết tật có nơi thường trú tại tỉnh Sơn La.

Cùng với đó là các quy định hỗ trợ với học sinh cấp tiểu học là con liệt sĩ, con thương binh hạng 1/4, con hộ nghèo, mồ côi cha mẹ, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số có nơi thường trú tại các xã, phường khu vực II, III; Hỗ trợ sinh hoạt phí, chi phí học tập, học bổng với học sinh trường THPT Chuyên...

Việc hỗ trợ học sinh hoàn cảnh khó khăn có thành tích trong học tập được quan tâm.

Nghị quyết cũng quy định mức hỗ trợ với giảng viên, giáo viên được công nhận là giáo viên dạy giỏi/ giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi/ tổng phụ trách đội giỏi qua các thời kỳ, từ 1 - 5 triệu đồng. Giáo viên trực tiếp giảng dạy bộ môn có học sinh đạt giải qua kỳ thi chọn học sinh giỏi từ cấp xã trở lên, từ 200.000 đồng đến 30 triệu đồng (tính theo số học sinh đạt giải).

Giáo viên trực tiếp ôn luyện cho đội tuyển tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi các cấp sẽ có thù lao ôn luyện từ 90.000 - 1.000.000 đồng/tiết; được thưởng đến 30 triệu đồng nếu có học sinh được lựa chọn tham đội dự tỉnh cấp quốc tế; và các mức thưởng khác nếu có học sinh đạt giải từ cấp xã đến cấp quốc gia…

Chính sách nhằm khuyến khích phát triển nguồn nhân lực tại địa bàn miền núi Sơn La.

Có hiệu lực ngay khi bắt đầu năm học mới 2026-2027, chính sách góp phần cổ vũ, động viên đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên nỗ lực trong giảng dạy, học tập, phát triển nguồn nhân lực và bồi dưỡng nhân tài cho địa phương; góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nguồn nhân lực theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XVI, nhất là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đến năm 2030.