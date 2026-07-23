English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hơn 1,5 triệu người dân Đà Nẵng được khám sức khỏe miễn phí

Thứ Năm, 20:16, 23/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chỉ hơn 1 tháng triển khai, hơn 1,5 triệu người dân ở thành phố Đà Nẵng, tương đương hơn một nửa dân số thành phố đã được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, mở ra cơ hội phát hiện sớm bệnh tật cho hàng trăm nghìn người trước nay chưa từng đi khám bệnh.

 

Thực hiện Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về "một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân", thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần cho toàn bộ người dân, giai đoạn 2026-2030.

hon 1,5 trieu nguoi dan Da nang duoc kham suc khoe mien phi hinh anh 1
Lấy máu xét nghiệm đường máu cho người cao tuổi

Chương trình ưu tiên nhóm đối tượng người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công, đồng bào dân tộc thiểu số, người dân miền núi, hải đảo và trẻ em chưa đến trường.

Để đưa dịch vụ đến tận người dân, ngành y tế thành phố đã huy động 25 bệnh viện, trung tâm y tế phụ trách khám sức khỏe tại 93 xã, phường. Với những trường hợp lớn tuổi, ốm yếu không thể di chuyển hoặc ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ngành y tế tổ chức các đoàn khám sức khỏe lưu động đến tận nơi. 

hon 1,5 trieu nguoi dan Da nang duoc kham suc khoe mien phi hinh anh 2
Ông Mai Văn Mười, Phó Giám đốc Sở Y tế thông tin tại họp báo

Ông Mai Văn Mười, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng thông tin thêm: “Các cơ sở khám chữa bệnh tiếp tục chủ động rà soát năng lực, bố trí đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm, hóa chất; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cập nhật đầy đủ kết quả khám sức khỏe lên hệ thống phần mềm, đảm bảo chất lượng chuyên môn, an toàn cho người dân; tiến độ thực hiện theo kế hoạch”.

Long Phi/VOV-Miền Trung
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đà Nẵng chuẩn bị khởi công Khu thương mại tự do đúng dịp Quốc khánh 2/9
Đà Nẵng chuẩn bị khởi công Khu thương mại tự do đúng dịp Quốc khánh 2/9

VOV.VN - Trong 6 tháng cuối năm 2026, TP Đà Nẵng đặt mục tiêu khởi công Khu thương mại tự do tại vị trí số 2 đúng dịp Lễ Quốc khánh 2/9. Đây là nội dung được thông tin tại buổi Họp báo 6 tháng đầu năm 2026 của UBND thành phố Đà Nẵng, diễn ra chiều 23/7.

Đà Nẵng chuẩn bị khởi công Khu thương mại tự do đúng dịp Quốc khánh 2/9

Đà Nẵng chuẩn bị khởi công Khu thương mại tự do đúng dịp Quốc khánh 2/9

VOV.VN - Trong 6 tháng cuối năm 2026, TP Đà Nẵng đặt mục tiêu khởi công Khu thương mại tự do tại vị trí số 2 đúng dịp Lễ Quốc khánh 2/9. Đây là nội dung được thông tin tại buổi Họp báo 6 tháng đầu năm 2026 của UBND thành phố Đà Nẵng, diễn ra chiều 23/7.

Đà Nẵng, Quảng Ngãi bắt tay xây dựng cực tăng trưởng mới của miền Trung
Đà Nẵng, Quảng Ngãi bắt tay xây dựng cực tăng trưởng mới của miền Trung

VOV.VN - Sáng 23/7, UBND TP Đà Nẵng và UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức cuộc làm việc bàn về xây dựng Đề án phát triển liên kết không gian Chu Lai - Dung Quất - Nam Giang - Hành lang kinh tế Đông - Tây 2.

Đà Nẵng, Quảng Ngãi bắt tay xây dựng cực tăng trưởng mới của miền Trung

Đà Nẵng, Quảng Ngãi bắt tay xây dựng cực tăng trưởng mới của miền Trung

VOV.VN - Sáng 23/7, UBND TP Đà Nẵng và UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức cuộc làm việc bàn về xây dựng Đề án phát triển liên kết không gian Chu Lai - Dung Quất - Nam Giang - Hành lang kinh tế Đông - Tây 2.

Đà Nẵng điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt
Đà Nẵng điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

VOV.VN - Sáng nay (22/7), Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Ông Mai Văn Tư, Thành ủy viên, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng được giao quyền Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng.

Đà Nẵng điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Đà Nẵng điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

VOV.VN - Sáng nay (22/7), Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Ông Mai Văn Tư, Thành ủy viên, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng được giao quyền Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục