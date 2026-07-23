Hơn 1,5 triệu người dân Đà Nẵng được khám sức khỏe miễn phí

Thực hiện Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về "một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân", thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần cho toàn bộ người dân, giai đoạn 2026-2030.

Lấy máu xét nghiệm đường máu cho người cao tuổi

Chương trình ưu tiên nhóm đối tượng người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công, đồng bào dân tộc thiểu số, người dân miền núi, hải đảo và trẻ em chưa đến trường.

Để đưa dịch vụ đến tận người dân, ngành y tế thành phố đã huy động 25 bệnh viện, trung tâm y tế phụ trách khám sức khỏe tại 93 xã, phường. Với những trường hợp lớn tuổi, ốm yếu không thể di chuyển hoặc ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ngành y tế tổ chức các đoàn khám sức khỏe lưu động đến tận nơi.

Ông Mai Văn Mười, Phó Giám đốc Sở Y tế thông tin tại họp báo

Ông Mai Văn Mười, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng thông tin thêm: “Các cơ sở khám chữa bệnh tiếp tục chủ động rà soát năng lực, bố trí đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm, hóa chất; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cập nhật đầy đủ kết quả khám sức khỏe lên hệ thống phần mềm, đảm bảo chất lượng chuyên môn, an toàn cho người dân; tiến độ thực hiện theo kế hoạch”.