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Hơn 15.500 kỹ sư, công nhân làm việc xuyên lễ trên đại công trường APEC 2027

Thứ Tư, 11:58, 02/09/2026
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VOV.VN - Hơn 15.500 kỹ sư, công nhân làm việc xuyên lễ tại Phú Quốc, đẩy nhanh tiến độ các công trình phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027.

15.500 người chạy đua tiến độ trên công trường APEC

Khi cả nước bước vào kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 thì hơn 15.500 kỹ sư, công nhân vẫn làm việc khẩn trương trên các công trình phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc. Dịp này,lãnh đạo tỉnh An Giang, cùng đặc khu Phú Quốc đã trực tiếp đến thăm hỏi, tặng quà, động viên các đơn vị thi công và công nhân, người lao động đang làm việc tại nhiều dự án, công trình phục vụ Hội nghịCấp cao APEC 2027.

Ông Nguyễn Tiến Hợp, Giám đốc điều hành các dự án PPP tại Phú Quốc thuộc Tập đoàn Sun Group cho biết, 6 dự án phục vụ APEC 2027 đang đồng loạt bước vào giai đoạn thi công cao điểm vì vậy trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, khoảng 15.500 kỹ sư, công nhân tự nguyện đăng ký làm việc xuyên lễ, duy trì nhịp độ thi công “3 ca, 4 kíp” để tiến độ các dự án chiến lược về đích đúng kế hoạch. Bên cạnh các chế độ làm việc ngày nghỉ lễ, đại diện Ban quản lý dự án và lãnh đạo các đơn vị được phân công đến từng khu lán trại, từng vị trí thi công để thăm hỏi người lao động, tiếp thêm tinh thần động lực làm việc “vượt nắng, thắng mưa”, tiếp tục đưa những công trình phục vụ APEC 2027 tiến gần hơn tới ngày hoàn thành.

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Các công nhân, kỹ sư đón Quốc khánh ngay tại công trường các dự án phục vụ APEC 2027

Theo ông Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng ban Quản lý dự án Cụm khách sạn Bãi Đất Đỏ chia sẻ, người lao động đăng ký làm việc trong dịp lễ 2/9 trên tinh thần tự nguyện, phù hợp với yêu cầu của từng vị trí và kế hoạch thi công. Các kỹ sư, công nhân làm việc trong ngày lễ không chỉ được trả lương làm thêm theo đúng quy định mà còn được bố trí nghỉ bù để bảo đảm sức khỏe. Việc phân ca được sắp xếp phù hợp với tính chất công việc, điều kiện thực tế và yêu cầu an toàn tại công trường. Dự án bố trí thường xuyên khu lưu trú với khoảng 3.000 chỗ ở, cùng hệ thống y tế và các tiện ích thiết yếu để người lao động ổn định sinh hoạt, yên tâm làm việc trên công trường.

Tại tuyến đường sắt đô thị nhẹ (LRT) Phú Quốc, các tổ đội thi công đang tập trung cao độ để hoàn thành việc lắp đặt những km đường ray đầu tiên. Ông Lê Quý Công, công nhân thi công lắp ray với 36 năm kinh nghiệm được điều động từ Hà Nội vào Phú Quốc, cho biết quy trình công nghệ mới được chuyển giao bài bản từ các chuyên gia quốc tế. Việc kiểm tra, căn chỉnh kỹ thuật tỉ mỉ cùng sự giám sát chặt chẽ của tư vấn giám sát giúp công trình vừa đảm bảo tiến độ gắt gao, vừa đạt chuẩn chất lượng quốc tế.

Ông Nguyễn Đắc Thảo, Giám sát kỹ thuật tại dự án Trung tâm Hội nghị APEC, có hơn 40 năm kinh nghiệm trong ngành xây dựng, xúc động chia sẻ: “Đây là dự án lớn nhất và phức tạp nhất trong sự nghiệp của tôi. Chứng kiến công trình thay đổi từng ngày, tôi thấy rất tự hào khi người Việt Nam đã tự tay dựng xây nên những công trình mang đẳng cấp thế giới”.

Trung tâm Hội nghị APEC dần lộ diện

Đến thời điểm này, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC 2027 - công trình trọng điểm quốc gia phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027 - do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư, được thiết kế bởi tập đoàn kiến trúc danh tiếng của Mỹ đã lộ diện. Ý tưởng công trình lấy cảm hứng từ những con sóng hiền hòa của biển đảo Phú Quốc và hình ảnh thân thuộc của cư dân làng chài địa phương, khối kiến trúc tạo điểm nhấn thị giác mạnh mẽ với phần mái vòm gồm 13 “nhịp sóng” uốn lượn uyển chuyển đã phác họa rõ nét.

Theo thiết kế, dự án có tổng diện tích sàn 153.130 m², (bao gồm cả tầng hầm), chiều cao 39,25m, quy mô gồm 1 tầng hầm, 3 tầng nổi và tầng tum kỹ thuật. Toàn bộ hệ mái có diện tích bao phủ khoảng 52.000 m², sử dụng khoảng 12.000 tấn kết cấu thép. Thiết kế đột phá cho phép công trình vượt nhịp không cột lên tới 81m. Ngoài ra, toà nhà còn sở hữu hàng hiên bao quanh rộng 15m, dài hơn 300m, đóng vai trò làm vùng đệm chuyển tiếp giữa cảnh quan bên ngoài và không gian hội nghị bên trong, giúp xử lý tối ưu bài toán khí hậu nhiệt đới và có thể linh hoạt sử dụng cho các hoạt động triển lãm nghệ thuật.

Về công năng sử dụng, công trình được quy hoạch bài bản theo từng tầng, gồm: Tầng 1 là khu vực hậu cần và hệ thống nhà hàng phục vụ hàng nghìn thực khách; tầng 2 khoảng 30 phòng họp đa năng trang bị vách ngăn linh hoạt; tầng 3 bố trí không gian trọng tâm rộng 3.000 m² dành riêng cho các phiên họp chính thức của các nguyên thủ quốc gia, đồng thời có thể chuyển đổi linh hoạt thành phòng yến tiệc cấp nhà nước. Đáng chú ý, điểm nhấn ấn tượng nhất của trung tâm là đại sảnh (ballroom) rộng 11.050 m², khi hoàn thành, không gian này dự kiến soán ngôi Caesars Forum tại Las Vegas (Mỹ) để trở thành phòng ballroom không cột lớn nhất thế giới.

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Công nhân và kỹ sư thi công buổi đêm tại cụm công trình khách sạn Bãi Đất Đỏ

Ông Hoàng Khắc Kỳ, Trưởng bộ phận xây dựng công trình thông tin, tính đến thời điểm hiện tại, dự án đã hoàn thành 98% khối lượng bê tông cốt thép và hơn 95% kết cấu thép chính. Các mũi thi công trên công trường đang đồng loạt triển khai lắp đặt hệ mái, vách kính bên ngoài và hoàn thiện các hạng mục bên trong. Dự án đang bám sát mục tiêu hoàn thành toàn bộ mặt ngoài vào quý IV năm nay và hoàn thiện nội thất trong quý I/2027.

Khi đi vào hoạt động, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC 2027 kết hợp cùng mạng lưới hạ tầng giao thông đồng bộ (sân bay quốc tế Phú Quốc, tuyến đường ĐT975, đường sắt đô thị LRT) và hệ sinh thái nghỉ dưỡng - thương mại cao cấp liền kề sẽ tạo thành hạ tầng MICE đẳng cấp, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe nhất của Hội nghị Cấp cao APEC 2027 cũng như các sự kiện quốc tế tầm cỡ trong tương lai.

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Điều chỉnh cơ chế vốn để triển khai nhanh các dự án phục vụ APEC 2027

VOV.VN - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ký Quyết định số 1679/QĐ-TTg điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 948/QĐ-TTg ngày 17/5/2025 về việc giao nhiệm vụ chuẩn bị các điều kiện và thực hiện một số biện pháp để triển khai nhanh các dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027 tại TP Phú Quốc, Kiên Giang.

Lam Hiếu/VOV-ĐBSCL
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