Hơn 220.000 lượt dự thi tìm hiểu chuyển đổi số ở Đắk Lắk

Cuộc thi do Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk tổ chức, diễn ra từ ngày 17/4 đến ngày 16/5/2026 theo hình thức trực tuyến. Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam từ 16 tuổi trở lên đang sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh Đắk Lắk.

Sinh viên trường Đại học Tây Nguyên tham gia cuộc thi tìm hiểu về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2026.

Nội dung cuộc thi tập trung vào các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; các chương trình, kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh Đắk Lắk.

Cuộc thi được triển khai thành 4 đợt với hàng trăm nghìn lượt truy cập hệ thống. Nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị có tỷ lệ cán bộ, công chức, đoàn viên thanh niên tham gia cao, góp phần lan tỏa tinh thần học tập, tìm hiểu kiến thức số trong cộng đồng.

Theo ông Bùi Thanh Toàn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk kết quả cuộc thi cho thấy nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân về vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày càng được nâng lên. Cuộc thi không chỉ là sân chơi kiến thức mà còn là cơ sở quan trọng để tỉnh Đắk Lắk tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trong thời gian tới.

“Hiện nay các cấp, các ngành từ tỉnh cho đến các xã, phường cũng đang nỗ lực, quyết tâm thì việc triển khai phong trào bình dân học vụ số và cuộc thi trực tuyến không chỉ dừng lại ngày một, ngày hai mà làm chắc chắn từng bước để từng cán bộ, công chức, viên chức, từng người dân hiểu biết được về chuyển đổi số, có khả năng thao tác, ứng dụng được những cái cơ bản nhất về chuyển đổi số để phục vụ cho cái quá trình sản xuất, lao động, học tập".