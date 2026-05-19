Hơn 220.000 lượt dự thi tìm hiểu chuyển đổi số ở Đắk Lắk

Thứ Ba, 15:24, 19/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau 4 đợt tổ chức, Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” tỉnh Đắk Lắk năm 2026 đã thu hút hơn 220.000 lượt thí sinh tham gia dự thi, cho thấy sức lan tỏa rộng rãi của phong trào chuyển đổi số trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn.

 

Cuộc thi do Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk tổ chức, diễn ra từ ngày 17/4 đến ngày 16/5/2026 theo hình thức trực tuyến. Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam từ 16 tuổi trở lên đang sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh Đắk Lắk.

Sinh viên trường Đại học Tây Nguyên tham gia cuộc thi tìm hiểu về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2026.

Nội dung cuộc thi tập trung vào các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; các chương trình, kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh Đắk Lắk.

Cuộc thi được triển khai thành 4 đợt với hàng trăm nghìn lượt truy cập hệ thống. Nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị có tỷ lệ cán bộ, công chức, đoàn viên thanh niên tham gia cao, góp phần lan tỏa tinh thần học tập, tìm hiểu kiến thức số trong cộng đồng.

Theo ông Bùi Thanh Toàn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk kết quả cuộc thi cho thấy nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân về vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày càng được nâng lên. Cuộc thi không chỉ là sân chơi kiến thức mà còn là cơ sở quan trọng để tỉnh Đắk Lắk tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trong thời gian tới.

“Hiện nay các cấp, các ngành từ tỉnh cho đến các xã, phường cũng đang nỗ lực, quyết tâm thì việc triển khai phong trào bình dân học vụ số và cuộc thi trực tuyến không chỉ dừng lại ngày một, ngày hai mà làm chắc chắn từng bước để từng cán bộ, công chức, viên chức, từng người dân hiểu biết được về chuyển đổi số, có khả năng thao tác, ứng dụng được những cái cơ bản nhất về chuyển đổi số để phục vụ cho cái quá trình sản xuất, lao động, học tập".

Đề xuất thêm 3 tuyến cao tốc chiến lược hơn 850km kết nối Bắc Bộ và Tây Nguyên

VOV.VN - Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất bổ sung 3 tuyến cao tốc mới dài hơn 850km vào Quy hoạch mạng lưới đường bộ quốc gia. Các tuyến cao tốc kết nối khu vực biên giới phía Bắc, Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ được định hướng đầu tư sau năm 2030 nhằm tăng liên kết vùng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Hương Lý/VOV-Tây Nguyên
Tag: chuyển đổi số Đắk Lắk thi trực tuyến 2026 tìm hiểu công nghệ số đổi mới sáng tạo bình dân học vụ số lan tỏa tri thức số chính quyền số kinh tế số xã hội số học tập trực tuyến
“Làm giàu, làm sạch” dữ liệu đất đai tạo nền tảng chuyển đổi số tại Thanh Hóa

VOV.VN - Thanh Hóa đang đẩy mạnh chiến dịch “làm sạch, làm giàu” dữ liệu đất đai với quyết tâm cao. Dù còn nhiều khó khăn về hạ tầng và dữ liệu lịch sử, kết quả bước đầu tích cực đang tạo nền tảng quan trọng cho chuyển đổi số, cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả quản lý.

Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành đào tạo gần 700 cán bộ nòng cốt chuyển đổi số

VOV.VN - Thành phố Hồ Chí Minh đã bế giảng chương trình tập huấn chuyển đổi số cho gần 700 cán bộ khối Đảng, Mặt trận và cấp xã. Lực lượng này được xác định là nòng cốt triển khai các nền tảng số, thúc đẩy chia sẻ dữ liệu và nâng cao hiệu quả quản lý trong hệ thống chính trị.

Đắk Lắk đẩy mạnh hợp tác, thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục

VOV.VN - Chiều (8/5), Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk đã ký kết thỏa thuận hợp tác với các đơn vị viễn thông (VNPT Đắk Lắk, Viettel Đắk Lắk) về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số ngành giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 - 2030.

