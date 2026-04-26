Cháy ở rừng tràm Bình Minh, Cô Tô, An Giang

Ngay khi nhận tin báo, Ban CHQS xã Cô Tô đã nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện, chủ động phối hợp với công an, kiểm lâm và các lực lượng tại chỗ tổng cộng gần 130 người triển khai phương án chữa cháy.

Vụ cháy xảy ra tại khu vực rừng tràm Bình Minh (xã Cô Tô, tỉnh An Giang).

Lực lượng chữa cháy đã chia các mũi chữa cháy, tổ chức mở đường băng cản lửa, khoanh vùng, không để cháy lan sang diện tích rừng lân cận.

Các lực lượng tham gia chữa cháy

Với tinh thần khẩn trương, kiên quyết, lực lượng quân sự xã đã bám trụ xuyên đêm, phối hợp vận hành hiệu quả các phương tiện như máy bơm, máy chữa cháy và dụng cụ thủ công để khống chế đám cháy. Sau đó, tiếp tục tham mưu cho chính quyền địa phương triển khai bơm nước vào hệ thống kênh nội đồng, đồng thời duy trì trực gác, xử lý các điểm cháy âm ỉ. Vụ cháy ước thiệt hại khoảng 4–5 ha rừng tràm và thực bì, rất may không có thiệt hại về người.

Việc kịp thời có mặt, chủ động xử lý hiệu quả tình huống cháy rừng đã khẳng định vai trò nòng cốt, xung kích của lực lượng quân sự xã trong phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, góp phần bảo vệ tài nguyên rừng và giữ vững an ninh, an toàn địa bàn.