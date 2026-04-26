  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Cháy ở rừng tràm Bình Minh, Cô Tô, An Giang

Chủ Nhật, 18:54, 26/04/2026
VOV.VN - Chiều tối 24/4, người dân phát hiện đám cháy bùng phát tại khoảnh 10, tiểu khu 26, khu vực rừng tràm sản xuất Bình Minh (xã Cô Tô, tỉnh An Giang).

Ngay khi nhận tin báo, Ban CHQS xã Cô Tô đã nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện, chủ động phối hợp với công an, kiểm lâm và các lực lượng tại chỗ tổng cộng gần 130 người triển khai phương án chữa cháy.

Vụ cháy xảy ra tại khu vực rừng tràm Bình Minh (xã Cô Tô, tỉnh An Giang).

Lực lượng chữa cháy đã chia các mũi chữa cháy, tổ chức mở đường băng cản lửa, khoanh vùng, không để cháy lan sang diện tích rừng lân cận.

Các lực lượng tham gia chữa cháy

Với tinh thần khẩn trương, kiên quyết, lực lượng quân sự xã đã bám trụ xuyên đêm, phối hợp vận hành hiệu quả các phương tiện như máy bơm, máy chữa cháy và dụng cụ thủ công để khống chế đám cháy. Sau đó, tiếp tục tham mưu cho chính quyền địa phương triển khai bơm nước vào hệ thống kênh nội đồng, đồng thời duy trì trực gác, xử lý các điểm cháy âm ỉ. Vụ cháy ước thiệt hại khoảng 4–5 ha rừng tràm và thực bì, rất may không có thiệt hại về người.

Vụ cháy ước thiệt hại khoảng 4–5 ha rừng tràm và thực bì

Việc kịp thời có mặt, chủ động xử lý hiệu quả tình huống cháy rừng đã khẳng định vai trò nòng cốt, xung kích của lực lượng quân sự xã trong phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, góp phần bảo vệ tài nguyên rừng và giữ vững an ninh, an toàn địa bàn.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
Tag: rừng tràm cháy rừng rừng bình minh cô tô an giang
Tây Ninh tăng cường biện pháp bảo vệ rừng trước cảnh báo cháy cấp 5
Tây Ninh tăng cường biện pháp bảo vệ rừng trước cảnh báo cháy cấp 5

VOV.VN - Trước cảnh báo cháy rừng cấp 5 - mức cao nhất, cực kỳ nguy hiểm, Tây Ninh đang đồng loạt siết chặt các biện pháp bảo vệ hơn 100.000 ha rừng. Từ tăng cường tuần tra, trực 24/24h đến kiểm soát đốt đồng và ứng dụng phối hợp liên ngành, tỉnh chủ động giữ rừng "từ sớm, từ xa”, không để cháy lan rộng trong cao điểm.

Tây Ninh tăng cường biện pháp bảo vệ rừng trước cảnh báo cháy cấp 5

Tây Ninh tăng cường biện pháp bảo vệ rừng trước cảnh báo cháy cấp 5

VOV.VN - Trước cảnh báo cháy rừng cấp 5 - mức cao nhất, cực kỳ nguy hiểm, Tây Ninh đang đồng loạt siết chặt các biện pháp bảo vệ hơn 100.000 ha rừng. Từ tăng cường tuần tra, trực 24/24h đến kiểm soát đốt đồng và ứng dụng phối hợp liên ngành, tỉnh chủ động giữ rừng "từ sớm, từ xa”, không để cháy lan rộng trong cao điểm.

Chủ động phòng chống cháy rừng cho gần 1 triệu ha tại Gia Lai
Chủ động phòng chống cháy rừng cho gần 1 triệu ha tại Gia Lai

VOV.VN - Tại Gia Lai, giữa cao điểm nắng nóng mùa khô, nguy cơ cháy rừng luôn ở mức rất cao khi toàn tỉnh hiện có gần 1 triệu ha rừng, trải rộng trên địa bàn lớn.

Chủ động phòng chống cháy rừng cho gần 1 triệu ha tại Gia Lai

Chủ động phòng chống cháy rừng cho gần 1 triệu ha tại Gia Lai

VOV.VN - Tại Gia Lai, giữa cao điểm nắng nóng mùa khô, nguy cơ cháy rừng luôn ở mức rất cao khi toàn tỉnh hiện có gần 1 triệu ha rừng, trải rộng trên địa bàn lớn.

Đà Nẵng nâng cao trách nhiệm, kiểm soát chặt nguy cơ cháy rừng
Đà Nẵng nâng cao trách nhiệm, kiểm soát chặt nguy cơ cháy rừng

VOV.VN - T.P Đà Nẵng đang vào mùa nắng nóng, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng rất cao. Lực lượng Kiểm lâm TP. Đà Nẵng phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền các chủ rừng nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy rừng, hạn chế đến mức thấp nhất nạn cháy rừng.

Đà Nẵng nâng cao trách nhiệm, kiểm soát chặt nguy cơ cháy rừng

Đà Nẵng nâng cao trách nhiệm, kiểm soát chặt nguy cơ cháy rừng

VOV.VN - T.P Đà Nẵng đang vào mùa nắng nóng, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng rất cao. Lực lượng Kiểm lâm TP. Đà Nẵng phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền các chủ rừng nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy rừng, hạn chế đến mức thấp nhất nạn cháy rừng.

Cần Thơ nâng cấp cảnh báo cháy rừng lên cấp nguy hiểm
Cần Thơ nâng cấp cảnh báo cháy rừng lên cấp nguy hiểm

VOV.VN - Thành phố Cần Thơ vừa ra thông báo nâng cấp dự báo cháy rừng từ cấp III (cấp cao) lên cấp IV (cấp nguy hiểm) kể từ ngày 15/4 trên tất cả các khu rừng.

Cần Thơ nâng cấp cảnh báo cháy rừng lên cấp nguy hiểm

Cần Thơ nâng cấp cảnh báo cháy rừng lên cấp nguy hiểm

VOV.VN - Thành phố Cần Thơ vừa ra thông báo nâng cấp dự báo cháy rừng từ cấp III (cấp cao) lên cấp IV (cấp nguy hiểm) kể từ ngày 15/4 trên tất cả các khu rừng.

