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Hơn 51% người cao tuổi trong dữ liệu khám sức khỏe tại TP.HCM mắc tăng huyết áp

Thứ Hai, 19:20, 12/10/2026
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VOV.VN - Sở Y tế TP.HCM vừa phân tích bổ sung dữ liệu khám sức khỏe toàn dân, ghi nhận 51,16% người từ 60 tuổi trở lên được ghi nhận tăng huyết áp.

Cụ thể, trong 663.306 người từ 60 tuổi trở lên có dữ liệu phân tích, có 339.371 người được ghi nhận tăng huyết áp, chiếm 51,16%. Ở nhóm từ 18-59 tuổi, tỷ lệ này là 18,75%. Tính chung ở người từ 18 tuổi trở lên có dữ liệu phân tích, tỷ lệ được ghi nhận tăng huyết áp là 25,89%.

Sở Y tế TP.HCM cho hay, trước đó, khi công bố kết quả phân tích dữ liệu khám sức khỏe toàn dân, số liệu tăng huyết áp chiếm 16,17% trong tổng số lượt ghi nhận bệnh ở người từ 60 tuổi trở lên. Tuy nhiên, đây là số liệu phản ánh tỷ trọng của bệnh tăng huyết áp trong tổng số lượt ghi nhận các bệnh, không phải tỷ lệ người cao tuổi mắc tăng huyết áp. Nghĩa là, một người có thể đồng thời mắc nhiều bệnh như tăng huyết áp, đái tháo đường và thoái hóa khớp. 

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Hơn 51% người cao tuổi trong dữ liệu khám sức khỏe mắc tăng huyết áp (Ảnh: Kim Dung)

Sở Y tế cũng lưu ý, dữ liệu có cả tiền sử bệnh, kết quả đo huyết áp và chẩn đoán sơ bộ nên không phải tất cả trường hợp được ghi nhận đều đã có chẩn đoán xác định. Những người có huyết áp tăng nhưng chưa được chẩn đoán cần tiếp tục kiểm tra và đánh giá theo hướng dẫn chuyên môn.

Từ kết quả này, ngành y tế thành phố định hướng tăng cường phát hiện sớm, theo dõi và quản lý tăng huyết áp tại cộng đồng. Trạm y tế xã, phường, đặc khu sẽ phối hợp với các bệnh viện để kiểm tra lại những trường hợp cần thiết, theo dõi huyết áp định kỳ, hỗ trợ người đã được chẩn đoán duy trì điều trị và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

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Khám sức khỏe cho người dân xã đảo Thạnh An (Ảnh: Kim Dung)

Việc khai thác dữ liệu khám sức khỏe theo từng người cũng giúp ngành y tế nhận diện nhóm cần được theo dõi, thay vì chỉ thống kê số lượt khám hoặc số bệnh được ghi nhận. Qua đó, kết quả khám sức khỏe toàn dân từng bước được sử dụng để tổ chức tư vấn, dự phòng, quản lý bệnh mạn tính và kết nối khám chuyên khoa khi cần thiết.

 

 

 

 

Kim Dung/VOV-TPHCM
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