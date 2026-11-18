Nằm trong chuỗi hoạt động Festival Nhân ái 2026, chiều 18/11, tại phường Vũng Tàu, TP.HCM, Cụm thi đua số 1 Hội Chữ thập đỏ Việt Nam gồm 6 thành phố: Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và Huế tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ, năm 2026, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2027.

Từ đầu năm 2026 đến nay, tổng giá trị hoạt động nhân đạo của các đơn vị trong Cụm đạt hơn 578,7 tỷ đồng, hỗ trợ gần 980.010 lượt người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam, gia đình chính sách và người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh.

Những phần quà kịp thời là nguồn động viên giúp người nghèo vững tin vươn lên (Ảnh: Lưu Sơn)

Trong đó, công tác xã hội đạt tổng giá trị hơn 393,6 tỷ đồng, hỗ trợ trên 695.784 lượt người. Nổi bật là phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Bính Ngọ 2026, các cấp Hội đã vận động, trao tặng 181.280 suất quà cho các đối tượng khó khăn, với tổng trị giá hơn 104,2 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu Trung ương Hội giao.

Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” đã hỗ trợ 2.398 lượt địa chỉ, tổng trị giá hơn 3,7 tỷ đồng. Các hoạt động trong Tháng Nhân đạo với chủ đề “80 năm - Hành trình nhân ái vì cộng đồng” được triển khai rộng khắp, thông qua nhiều hình thức như xây dựng nhà Chữ thập đỏ, trao học bổng, xe đạp, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Nhiều hoạt động hỗ trợ người dân được triển khai rộng khắp (Ảnh: Lưu Sơn)

Trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng, các đơn vị đã hỗ trợ hơn 259.000 lượt người, với tổng giá trị gần 12,9 tỷ đồng. Toàn cụm hiện có 12 phòng khám Chữ thập đỏ, 205 điểm sơ cấp cứu được cấp phép và 3 trung tâm huấn luyện sơ cấp cứu. Trong năm, các cấp Hội đã tổ chức huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu cho hơn 13.600 người, góp phần nâng cao khả năng ứng phó với tai nạn, sự cố tại cộng đồng.

Phong trào hiến máu tình nguyện tiếp tục được duy trì và phát triển. Năm 2026, các thành phố trong Cụm đã vận động, tiếp nhận gần 597.600 đơn vị máu, với giá trị quy đổi gần 138,6 tỷ đồng, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị người bệnh.

Niềm vui của người nghèo khi nhận sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp Hội Chữ thập đỏ (Ảnh: Lưu Sơn)

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số khó khăn trong công tác củng cố tổ chức Hội cơ sở sau sắp xếp đơn vị hành chính, cụ thể như việc bố trí cán bộ, kinh phí hoạt động còn hạn chế; công tác vận động nguồn lực, chuyển đổi số và phát triển lực lượng tình nguyện viên ở một số địa phương chưa đồng đều.

Năm 2027, các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 xác định tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng tổ chức Hội cơ sở; đẩy mạnh vận động nguồn lực, phát triển các mô hình nhân đạo bền vững. Đồng thời, tăng cường năng lực phòng ngừa, ứng phó thiên tai, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, sơ cấp cứu và hiến máu tình nguyện.

Đáng chú ý, mỗi thành phố sẽ chủ động xây dựng ít nhất một mô hình hoặc công trình nhân đạo tiêu biểu để triển khai, giới thiệu và nhân rộng trong toàn Cụm.