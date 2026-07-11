Hơn 700 triệu đồng được huy động từ Giải chạy "Mỗi bước chân - vì an sinh xã hội"

Giải chạy thu hút gần 420 vận động viên là viên chức, người lao động ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk cùng các vận động viên ngoài ngành tham gia, tranh tài ở hai cự ly 3km và 7km.

Tham gia giải chạy, chị Lê Thị Trân Châu, viên chức Bảo hiểm xã hội cơ sở Tuy Hòa, cho biết ngoài mục tiêu rèn luyện sức khỏe, chị còn mong muốn góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia với những người có hoàn cảnh khó khăn.

Giải chạy “Mỗi bước chân - vì an sinh xã hội” lần thứ II thu hút gần 420 vận động viên trong và ngoài ngành bảo hiểm xã hội tham gia.

“Tham gia giải chạy thì mình cũng quyết tâm chinh phục chiến thắng bản thân và dốc hết sức để chạy về đến đích. Mình cũng rất vui, trước hết là chăm sóc sức khỏe cho bản thân và sau đó là lan tỏa những điều tích cực, góp nhặt những yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn hơn bằng những quyển sổ bảo hiểm xã hội và những tấm thẻ bảo hiểm y tế”, chị Lê Thị Trân Châu chia sẻ.

Đây là lần thứ hai giải chạy được tổ chức, tiếp nối thành công của mùa giải năm 2025. Theo Ban Tổ chức, hoạt động nhằm hưởng ứng phong trào “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, đồng thời tạo sân chơi rèn luyện sức khỏe và tăng cường sự gắn kết giữa viên chức, người lao động ngành bảo hiểm xã hội.

Ban tổ chức đã tiếp nhận hơn 700 triệu đồng để trao tặng sổ Bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Đắk Lắk.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã tiếp nhận hơn 700 triệu đồng do các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và các nhà hảo tâm ủng hộ. Nguồn kinh phí sẽ được dùng để trao tặng sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.